【超市大搜查】日雜《LDK》比拼9款密實袋　IKEA性價比高保鮮度佳

▲ 日雜《LDK》比拼9款密實袋，IKEA性價比高保鮮度佳。

密實袋是儲存食材的好幫手，日本雜誌《LDK》近日測試了市面9款密實袋，比拼它們對於保持食物的新鮮度、味道，以及整體使用感，找出最佳密實袋，當中部分品牌可在香港買到。

《LDK》是次搜羅了IKEA、TOPVALU、DAISO等9個牌子的密實袋，針對密實袋保持食物的新鮮度、美味程度，以及整體使用感進行測試。

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測試方法

保鮮度：將三文魚塊冷凍1周，觀察自然解凍時的出水量，出水量愈少，保鮮度愈佳。

食物味道：將三文魚解凍，然後將其烘烤並試食，評估魚肉的干燥度和味道。

使用感：測試密實袋的整體使用感，包括封口設計、從包裝取出時以及放入食物時的便利程度。是次測試中的所有產品都為「大尺寸」。

《LDK》根據以上3項測試的結果，以及每款密實袋的性價比，綜合出排名，當中有一款產品獲得A+評級。

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責任編輯：羅嘉欣