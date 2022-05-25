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【對抗濕疹】天氣反覆濕疹發作又痕又乾　營養師推介5類食物助抗炎潤膚修復傷口

13:44 2022/05/25

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營養師推介5類食物，有助紓緩濕疹症狀，減少發炎並滋潤皮膚。

天氣反覆無常、壓力大也會致濕疹發作。皮膚又痕又乾，平日宜吃甚麼紓緩？「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）推介5類食物，濕疹患者平日宜多吃，有助減少發炎、滋潤皮膚，加速傷口癒合。但她提醒，懷疑自己對某些食物有過敏反應，宜向醫生求診並進行過敏測試，先作了解。

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甚麼食物有助紓緩濕疹症狀，並補充所需的營養素？Gloria早前接受TOPick訪問時表示，以下5類食物濕疹患者平日宜多進食，作用及例子如下：

1. 含豐富維他命A的食物

  • 作用：有助平衝皮膚油脂分泌，滋潤皮膚。
  • 食物例子：甘筍、莧菜、紅椒。

2. 含豐富維他命C的食物

  • 作用：促進傷口癒合速度。
  • 食物例子：紅黃椒、西蘭花、椰菜花、番薯、薯仔。

3. 含豐富維他命E的食物

  • 作用：有助抵抗自由基對皮膚的侵害，滋潤皮膚。
  • 食物例子：杏仁、杏仁奶、米糠油、牛油果油。

4. Omega-3脂肪酸（奧米加3脂肪酸）

  • 作用：有助滋潤皮膚，減少身體發炎情況。
  • 食物例子：三文魚、亞麻籽、奇亞籽。

5. 益生菌

  • 作用：有助促進腸道健康，減少壞菌，增強免疫力，或有助減輕濕疹症狀。
  • 食物例子：乳酪、益生菌補充劑

Gloria引述世界過敏組織的建議指，婦女在懷孕期第三期開始，宜進食益生菌，因可減少嬰兒患濕疹的機會。不過，暫時未有足夠研究顯示，進食何種益生菌及進食份量，是對濕疹患者有幫助的。

如何選擇益生菌？

哪款益生菌較有效？Gloria表示，各種益生菌的作用也不同，效用因人而異。故此，她建議濕疹患者可考慮連續進食三個月，觀察情況。若情況沒改善，便可停用該種益生菌。因為各個品牌的益生菌補充劑效用也不盡相同，若多試一兩款後，也無改善，就可完全停用。

她提醒，雖然有研究指出，營養補充劑對濕疹人士有額外效用，但建議飲食均衡，攝取足夠營養素，以滋潤及修復皮膚。

胡亂戒口或致營養不足

Gloria指出，胡亂戒口可能會導致人體缺乏某些營養素，有損健康。不過，有8類食物較易誘發濕疹，部份蔬菜、發酵食物為高組織胺食物，進食後有機會加劇痕癢程度，濕疹患者宜盡量少吃。

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責任編輯：羅嘉欣

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