【美食速報】城景國際鮑參花膠宴　每位$368紅白餐酒無限供應

▲ 城景國際樂雅軒於6月起推出全新的鮑參‧花膠‧初夏宴，共8道菜式。(圖片由餐廳提供)

城景國際樂雅軒於6月起推出全新的鮑參‧花膠‧初夏宴，以多款時令食材配搭矜貴的鮑魚、海參及花膠等，炮製出滋養的初夏盛宴，一共8款菜式。套餐更無限供應指定紅白餐酒、啤酒及汽水，每位$368起。

先以江南三小碟打頭陣，包括桂花蜜糖安格斯牛柳粒、青玉雙翠、花雕醉鮑魚，正好一口一件，小食多滋味。再來是金腿茸米湯浸北海道帶子，最特別之處是大廚以米湯將北海道帶子浸熟，帶子入口更嫩滑，兼且帶有淡淡米香。而在紫砂壺中燉足3小時的虎乳靈芝百合燉海底椰，真材實料，燉湯盡吸食材精華，香氣四溢，清甜又滋陰潤肺，正適合初夏時節享用。另一道主打菜式是窩燒雙冬海參燴花膠，以上湯燴煮海參、花膠及冬菇，再經爆炒，香口又特別入味，還貼心地以砂鍋奉上，新鮮熱辣，令人食指大動。

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同場加映樂雅軒午市任點任食點心套餐，2小時任食超過40款點心、小食、飯麵及甜品，包括鵪𪂹蛋燒賣、甜酸炸雲吞、蜆芥炸鯪魚球、酥炸魷魚鬚、豬腳薑醋、紅豆砵仔糕等。另有新派創意的黑毛豬叉燒包、紫薯包、木耳香茜海鮮餃等，全都即叫即蒸。即日起至6月30日預訂尊享8折優惠(原價每位$298)。

▲ 樂雅軒推出午市2小時任點任食點心套餐，提早預訂可尊享8折優惠(原價每位$298)。(圖片由餐廳提供)

鮑參‧花膠‧初夏宴

地點︰九龍窩打老道23號城景國際1樓樂雅軒

日期︰6月1日至6月30日

價錢︰每位$368 (四位起)

備註︰免茶芥，另加一服務費，只限堂食

記者︰劉妙賢