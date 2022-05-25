【低卡醬汁】減肥也可吃沙律醬 營養師推薦低脂低卡沙律汁自製4款天然醬汁
保健美顏 17:58 2022/05/25
很多人在減肥時嚴格戒口，食沙律時也「走醬」，避免醬汁帶來過剩熱量。不過，一些低脂醬汁在減肥時也能吃。TOPick請教註冊營養師謝詠瑩（Gloria），教大家揀低脂低卡沙律醬，更教自製4款天然沙律醬汁，自選食材並控制醬汁份量，吃得更安心。
最新影片：
精選低脂低卡沙律醬汁
根據食物安全中心的資料，一般蛋黃醬含80%脂肪，千島醬含35%脂肪。一份沙律用兩湯匙千島醬，等同額外增加約110卡路里，即半碗飯熱量。每餐添加過多沙律醬，很容易攝取過剩熱量。
不過，Gloria表示，只要選擇合適的低脂沙律醬，每餐可進食1至2湯匙。而每湯匙只有11至31卡路里，不會超標，減肥也可吃。但她亦提醒，低脂低卡不代表可任意加添份量。醬汁中的鈉含量也要注意，每日攝取量不宜超出建議2000毫克上限（每餐攝取鹽份上限為670毫克，約2湯匙）。
1. 低脂芝麻醬
2. 日清牌沙律汁：
- Ｏllio芝麻鹽味減肥沙律汁
- Oillio和風減肥沙律汁
- Oillio日清涼拌椰菜減肥沙律汁
- Oillio凱撒減肥沙律汁
3. 醋汁
- 柚子醋：McCormick "Yuzu & Greenpepper Dressing"
- 意大利黑醋汁：Taylor's "Balsamic Vinegarette"
- 芒果醋：Taylor's "Mango Vinegarette"
- 蘋果醋：BRAGG "Apple Cider Vinegar"
- Alce Nero / Masserie "Balsamic Vinegar of Modena"
- Saninbury's "Aceto Balsamico of Modena"
4. 蛋黃醬、芥末
- 低脂蛋黃醬：Hellmann's "Lighter and Lighter Mayonnaise"
- 蜜糖芥末：French's "Honey Mustard"
點擊大圖獲取詳情：
▼點擊圖片放大
+13
+12
4款自製健康沙律醬汁
注意：橄欖油脂肪含量較高，不建議加太多。
- 蘋果醋1毫克（3卡路里）+ 蜜糖1至2茶匙（40卡路里）
- 檸檬皮少許 + 檸檬汁少許 + 蜜糖1至2茶匙
- 原味低脂乳酪3湯匙 + 蜜糖1至2茶匙
- 黑醋汁少許 + 橄欖油1至2茶匙
內容獲「註冊營養師謝詠瑩（Gloria）」授權轉載。
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
責任編輯：羅嘉欣