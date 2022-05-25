【低卡醬汁】減肥也可吃沙律醬　營養師推薦低脂低卡沙律汁自製4款天然醬汁

▲ 減肥也可吃沙律醬！營養師推薦低脂低卡沙律汁，教自製4款天然醬汁。

很多人在減肥時嚴格戒口，食沙律時也「走醬」，避免醬汁帶來過剩熱量。不過，一些低脂醬汁在減肥時也能吃。TOPick請教註冊營養師謝詠瑩（Gloria），教大家揀低脂低卡沙律醬，更教自製4款天然沙律醬汁，自選食材並控制醬汁份量，吃得更安心。

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精選低脂低卡沙律醬汁

根據食物安全中心的資料，一般蛋黃醬含80%脂肪，千島醬含35%脂肪。一份沙律用兩湯匙千島醬，等同額外增加約110卡路里，即半碗飯熱量。每餐添加過多沙律醬，很容易攝取過剩熱量。

不過，Gloria表示，只要選擇合適的低脂沙律醬，每餐可進食1至2湯匙。而每湯匙只有11至31卡路里，不會超標，減肥也可吃。但她亦提醒，低脂低卡不代表可任意加添份量。醬汁中的鈉含量也要注意，每日攝取量不宜超出建議2000毫克上限（每餐攝取鹽份上限為670毫克，約2湯匙）。

1. 低脂芝麻醬

2. 日清牌沙律汁：

Ｏllio芝麻鹽味減肥沙律汁

Oillio和風減肥沙律汁

Oillio日清涼拌椰菜減肥沙律汁

Oillio凱撒減肥沙律汁

3. 醋汁

柚子醋：McCormick "Yuzu & Greenpepper Dressing"

意大利黑醋汁：Taylor's "Balsamic Vinegarette"

芒果醋：Taylor's "Mango Vinegarette"

蘋果醋：BRAGG "Apple Cider Vinegar"

Alce Nero / Masserie "Balsamic Vinegar of Modena"

Saninbury's "Aceto Balsamico of Modena"

4. 蛋黃醬、芥末

低脂蛋黃醬：Hellmann's "Lighter and Lighter Mayonnaise"

蜜糖芥末：French's "Honey Mustard"

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4款自製健康沙律醬汁

注意：橄欖油脂肪含量較高，不建議加太多。

蘋果醋1毫克（3卡路里）+ 蜜糖1至2茶匙（40卡路里）

檸檬皮少許 + 檸檬汁少許 + 蜜糖1至2茶匙

原味低脂乳酪3湯匙 + 蜜糖1至2茶匙

黑醋汁少許 + 橄欖油1至2茶匙

內容獲「註冊營養師謝詠瑩（Gloria）」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣