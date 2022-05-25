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【常餐熱量】茶記常餐高脂高卡路里　營養師教5大貼士一餐可慳800kcal

保健美顏 17:58 2022/05/25

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茶記常餐高脂高卡路里，營養師教5大貼士一餐可慳800kcal。

茶記常餐由朝至晚供應，是不少港人外食之選。不過，常餐食材多數高脂高卡路里，對減肥人士似乎不太友善。註冊營養師謝詠瑩（Gloria）則有辦法，教大家吃常餐時可作些改變，跟足貼士一餐可以慳800kcal，省下2小時跑步消耗能量的時間。

最新影片：

主食：午餐肉公仔麵 ➡ 火腿鮑魚絲通粉

  • 慳430kcal
  • 午餐肉每100克（約兩片、半寸厚）約287kcal，超越一碗飯熱量；含4茶匙油，熱量極高。
  • 換成火腿鮑魚絲，脂肪含量可降低10倍。但需注意，火腿同屬精製肉類，一星期不宜吃多過三次。
  • 公仔麵約有3茶匙油，麵餅經高溫油炸，含較高丙烯酰胺，經常進食增加致癌風險。
  • 相反，一碗火腿通粉含320kcal、5克脂肪，約1茶匙油，是較輕盈的選擇。

配餐：炒蛋配牛油多士 ➡ 煎太陽蛋、多士走牛油

  • 慳至少200kcal
  • 厚身炒蛋需用2至3隻雞蛋，每2隻炒蛋平均有4-6茶匙油；再加入牛油、牛奶或忌廉，令味道更香更嫩滑，但熱量在同時間也飆升。
  • 煎蛋油份較少，亦可避免炒蛋中所用的牛奶及忌廉。同時蛋只煎一面，烹調時間較短，脂肪量因而比煎熟蛋為低。但最佳選擇仍是烚蛋。
  • 另配搭的牛油多士，1湯匙牛油約108kcal；有人會加錢轉奶油豬仔包，將會至少增多200kcal。
  • 因此，建議落單時提出多士走牛油；包款亦要避免選擇牛角包或丹麥酥。

飲品：奶茶 ➡ 檸茶（走糖）

  • 以1杯熱飲240毫升份量計算，奶茶有110kcal，即使未另加糖，也因含有淡奶而含糖7g。
  • 相反，檸茶只有36kcal，含糖2g；走糖將更佳。

 

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責任編輯：羅嘉欣

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