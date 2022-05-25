【產品標籤】測試結果未達能源效益或功能特性表現　3款儲水式電熱水器及6款冷凍器具停供港

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機電署今日（25日）根據《能源效益（產品標籤）條例》（《條例》），將3款儲水式電熱水器及6款冷凍器具（雪櫃）產品測試結果未達相關的能源效益或功能特性表現，從《條例》訂明的表列型號紀錄冊中剔除，即日起不得在本港供應。

儲水式電熱水器

柏林牌（berlin）NPF-603型號

朗高（DEUTSCHOONER）DNP-6.5TS型號

米諾堡（MILOBRAT）MBPU-35SIS型號

冷凍器具（雪櫃）

飛雪（Fisher & Paykel）RF521TLPX6、RF521TRPW6及RF521TRPX6型號

多美達（DOMETIC）DF 1000型號

伊瑪（Imarflex）IRF-40K型號

東芝（TOSHIBA）GR-A25HSZ型號

署方稱，已向相關進口商發出上述決定的通知書，進口商會於報章刊登通告，通知市民有關產品會停止在本港供應。

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責任編輯：余思嵐