【親子好去處】4米高巨型柴犬登錄新都會廣場　帶毛孩打卡做善事送禮品包

▲ 新都會廣場即日起舉辦「DOGA大師班」，4米高的巨犬柴柴成為焦點。（主辦單位提供相片）

愛狗狗的家庭多個好去處喇！全球最得寵的「汪星人」已登陸新都會廣場「DOGA大師班」，即日起至7月17日，一家大細可以帶同愛犬到5大「汪星人」打卡位，必影焦點有位於商場4樓的4米巨犬柴柴，可愛度滿分！

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5大打卡位

為搏主人一笑，汪星人們化身瑜伽大師做出高難度瑜伽動作。其中4米高的巨犬柴柴擁有精靈的大眼睛，嘴角上揚的笑容，雙手一伸，展現牠優美的S型曲線，讓人忍不住想拍拍牠的「迷臀」。而在牠身旁的法鬥天生肉肉，但牠單腳放在瑜伽球上，輕易騷出「圓」美平衡的優美體態。

▲ 帶毛孩打卡做善事送禮品包。（主辦單位提供相片）

另一邊的小短腿哥基，腳仔短短卻耐力十足，利用瑜伽輪即場表演一字馬。而位於樓梯中間的白色法鬥仔，恬靜寫意地在懸吊半空的瑜伽掛布上奔馳，好有動感。

入夜後，建議大家可到4樓夜光空中平台，兩邊平台分別擺放了幾組以歐陸簡約設計的發光打卡位，讓你盡情由下午玩到傍晚。

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狗狗打卡送禮物包

此外，小毛孩也可BE HERO為慈善出一分力，成為寵物界英雄！只要拍攝指定「運動」照片，加上指定Hashtag並上載於社交平台，商場便會捐出$20及2KG狗糧予動物英雄聯盟及阿棍屋作慈善用途。為答謝毛孩的努力，更可獲得由屈臣氏寵物藥妝、Pet Line、位元堂寵物保健系列「位您寵」及鮮食煮意等送出的豐富禮品包以作獎勵。禮物包數量有限，送完即止。

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可借用寵物車及袋

新都會廣場是寵物友善商場，為毛孩準備了一系列寵物設施，包括寵物車及袋借用服務（數量有限，先到先得）、寵物外出清潔用品、狗帶、寵物急救包等，另外更設置Dog Parking及便便收集筒，衛生又便利。而主人必須把寵物放進寵物車或袋內才可以進入商場範圍。

新都會廣場「DOGA大師班」

日期︰即日起至7月17日

時間︰上午10時至晚上10時

地點︰新都會廣場L3 - L4露天廣場

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責任編輯︰林綺玲