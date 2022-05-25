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【外傭檢疫】陳肇始指下月訂房率達七成　過半酒店房價每晚800元下

社會 12:56 2022/05/25

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（資料圖片）

隨着本港疫情逐步受控，有社區隔離設施暫停或停止運作。食物及衞生局局長陳肇始今日（25日）表示，截至本月23日，5月及6月整體的訂房率分別約為65%及70%，有需要時會作調整。

立法會議員陳家珮在會議上提出質詢，指現時專供來港外籍家庭傭工進行檢疫的設施的數目，及使用率及有否計劃更改已停止運作設施的用途。食衞局局長陳肇始指，政府已將指定檢疫酒店房間的數目由3月底時約6000間，逐步增加至現時約22000間，而過半數的指定檢疫酒店有提供標準房價每晚800元以下的房間。根據相關酒店提供的訂房數據，截至5月23日，5月及6月整體的訂房率分別約為65%及70%。政府會密切留意指定檢疫酒店房間的供求情況。

她又稱，由海外入境並在機場或指定檢疫酒店檢測中結果呈陽性的人士，現階段集中使用竹篙灣社區隔離設施及一間社區隔離酒店，其餘分別位於青衣、新田、港珠澳大橋香港口岸人工島、粉嶺、洪水橋及元朗的社區隔離設施，則處於備用狀態，仍需保留這些社區隔離設施應對新一波疫情。

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責任編輯：余思嵐

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