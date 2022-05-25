【精神健康】理大研究指逾1成人疫下現創傷後遺症徵狀　料今波疫情會升至3至4成

▲ 理大應用社會科學系副教授蕭婉文（左）、理大神經心理學講座教授兼醫療及社會科學院院長岑浩强（右）（網上記者會截圖）

新冠疫情持續超過兩年，影響不少市民的身心健康。理大一項研究發現，逾一成受訪者在疫下出現不同程度的創傷後遺症徵狀(PTSD symptoms)。研究團隊又認為，在經歷第五波疫情後，出現創傷後遺症徵狀的市民急升至30%至40%，料與疫情嚴重性有關。

研究團隊於2020年12月至2021年2月、第四波疫情期間，以電話調查訪問3,000多名港人，並在非牟利機構的轉介下進行了逾30個長者個案深度訪談，以了解市民在疫下受心理創傷的普遍性和創傷水平，以及他們對接種疫苗的態度和接受程度。有關研究成果已於學術期刊BMC Psychiarty及BMC Geriatrics上發表。

研究結果發現，約12.4%受訪者出現創傷後遺症徵狀，即於IES-R問卷中得分33分或以上，反映他們可能存在創傷後遺症，當中較多為失業或沒有個人收入、教育程度較低的受訪者，惟與性別、年齡和家庭狀況無明顯關係。

帶領研究的理大神經心理學講座教授、醫療及社會科學院院長岑浩強表示，在疫情初期有其他研究發現，有約28%受訪者出現創傷後遺症徵狀包括：

侵入性記憶：例如市民因大廈要強檢或到隔離中心，而出現壓力及創傷會無意中想起新冠肺炎疫情的情況

過度興奮：例如疫情初期買不到口罩、做不到檢測，令原因脾氣很好的人都變得煩躁和憤怒

迴避行為：例如壓力太大，完全不想回想起有關事件，當事件沒有發生過

他解釋，由於進行訪問時，本地疫情已持續超過一年，市民出現創傷後遺症徵狀的普遍程度，已比疫情爆發初期為低，反映市民較掌握如何應對疫情帶來的影響，但同時對疫情反覆感到麻木。不過，他認為第五波疫情的情況較以往數波疫情嚴重，料港人出現創傷後壓力症徵狀的百分比，亦會升至30%至40%。

在疫苗接種方面，近46%受訪者表示願意接種新冠疫苗，當中多數是家庭照顧者，教育程度較低的中年或以上的已婚男性，料與他們需要工作或照顧家庭有關。

團隊亦發現，閱讀疫情新聞的時間和創傷後遺症徵狀的嚴重程度有關，例如每天觀看多於一小時疫情新聞的人士，會更加遵從防疫措施及相關建議，亦因而會有更嚴重的病徵。

另外，團隊亦在進行了逾30個65歲以上長者個案的深度訪談，發現長者對新冠肺炎有更加負面的認知，認為新冠病毒傳染性很高，繼而出現擔心、無助、憂鬱、悶等情緒問題；而疫下有不少長者家人不給外出，加上很多處所關閉，導致減少與家人與朋友見面，而感到被囚禁、麻木等。

獨居的75歲華珍婆婆雖然沒有創傷後遺症，但她亦直言在疫下因怕染疫而無不敢外出，導致心情非常差，「起身就係度等食、等訓、等死」，至近日疫情放緩，才可與子孫一同吃母親節晚飯，再加上在網上學習正向課程，情緒及心情亦有轉好：

（疫情前）以前有好多社交活動，好多姿多彩，現時經常留在家中無嘢做，又見唔到子孫，只可以網上面見。有時幾天都說不到話，多數只是對住手機、電視機，今年的溝通能力都退化了好多，想講嘅嘢都講唔出那個意思。起初買唔到洗手液好擔心。

她又說，疫情之下接收很多不同資訊，感到很擔心及不開心，至後來向非牟利機構的中心姑娘請教，才得知不同資訊的真確性。她又說，2020年底、即港府仍未開展疫苗接種計劃前，她擔心自己是長期病患而不想打針，至疫情愈來愈嚴重才決定打針，現已完成3針疫苗。

團隊建議市民在疫情下，要多注意自己的身體、情緒、行為及社交狀況的變化，若這些變化嚴重影響日常生活，並已經持續一段時間，應向社福機構或向專業人士求助；而市民亦應避免長時間及頻繁地看疫情新聞、增進與朋友和家人的溝通，建立個人的支援網絡。團隊亦建議社會向長者提供更清晰的疫苗資訊，以釋除對接種疫苗的疑慮。

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記者：郭詩詩