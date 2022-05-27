【呈分試】呈分試數學科失分多因粗心大意　補習老師：分數及圖像課題可短期挽救

▲ 數學科在呈分試上可謂一卷定生死。

五年級第一次呈分試漸漸迫近，中、英、數三科主科中數學科不容忽視，區別於中英文，數學科並沒有其他分卷，因此一卷定生死。遵穎教育數學科補習老師袁sir和細鄭sir坦言，對於大部分學生來說，數學卷中的失分，通常不是因為學生不掌握知識，只是一時粗心大意，學生態度比邏輯能力更重要，而畫圖形象化可讓大部分學生短時間內挽救。

袁sir和細鄭sir接受TOPick訪問時表示，數學科是最易「滑鐵盧」的一科，有時高分的不一定是數理邏輯最強的學生，反而是小心謹慎，冷靜沉著的一群。他們稱，對於大部分學生來說，數學卷中的失分，很多時因粗心大意導致，所以學生態度很重要。

▲ 遵穎教育補習老師袁sir稱，呈分試數學科失分多因粗心大意。（左及細鄭sir（湯致遠攝）

袁sir坦言，短期内改善學生粗心大意有一定難度，但會要求學生改善態度，

第一要讓他們知道錯誤的嚴重性，原來這些錯誤是沒辦法原諒的；第二讓她們在心態上建立對數學的興趣。

最新影片：

最常失分是分數課題和圖像課題

對於在呈分試中最常失分，細鄭sir稱，最常失分是分數課題和圖像課題，「分數文字題不理解，圖形計算沒有方法，自然失分。」但這些失分都可以挽救，即透過圖像形象化、技巧，幫助學生短時間內見效。兩位老師舉例，在圖像方面，不論加減乘除都適合，最明顯針對呈分試同學，分率、分數文字題，

如媽媽上午食了二分之一月餅，下午食了幾分之幾，這些題目。這些對小朋友來說沒有概念，但用圖像去解釋，畫一個月餅出來，二分之一，就是將月餅切兩份，然後將二分之一抽出來，除2即分兩份，乘1即拿一份，這樣圖像配合口訣，就更容易明白。

而他們曾在堂上用上自家制的卡通動畫將「加減乘除」化成畫中的動作，即場將數學題變為「數文圖」，讓學生先用圖像理解，再助學生引導出口訣作加速。

小數和分數

對於小數和分數，袁sir稱，小數、分數是兩個不同問題，學生對分數是很模糊的概念，所以要用畫圖，圖像幫助學生理解，

分數四分三，要記得是0.75，二分之一就記得是0.5，除了要靠背之外，想辦法分母變100、1000等之類，面對不同的「怪獸」，用不同的絕招。

兩位老師舉例，學生在面對小數轉單位就會混淆，如1.2米等於多少cm，他們會用生動技巧，

大隻佬和小朋友的故事，先分兩個單位，哪一邊是大隻佬，大隻佬衝去打小朋友，就會向小朋友方向移動小數點；至於移多少格，就如捉棋，1米等於100cm，所以有兩個0，就要移兩格，所以數學可以有信心短期内有所提升。

兩位老師稱，數學在於「明」，就算考試前一兩個星期，重溫重練，自能提升成績，建議即使是呈分試衝刺階段，除了基本運算可多練外，數學題型操練很重要，因不同題型有不同技巧；另心態好重要，「要當做完這分卷就要立即交，沒得更改。」以下為3個建議：

1：考試前準備錯題集

學生在考試前準備錯題集，叫學生拿筆記簿，寫下題目，以及自己錯的答案，溫習自己常錯的地方？

2：技巧筆記

上堂時會講很多技巧，也是寫在筆記簿中，考試前或測驗前可以溫習不同課題的不同考試技巧，有否訂立檢查試卷的步驟？並出小測驗測試學生是否應用到技巧。

3：正確學習態度

在他們的教學中，常要提醒學生，與其盲目做操練，不如先培養正確的學習態度，心態足，大意少，概念清，明白了數學，分數自然高。

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者：黃存新、陳麗薇