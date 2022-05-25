【被消失的凶案】何華超演暴力渣男　洪天明陳靜探訪類風濕關節炎患者

由張兆輝、陳靜（Dada）、洪天明、任達華、邵美琪（Maggie）、林雪、何華超、等演出的電影《被消失的凶案》在今日（5月25日）發放30秒預告。

其中最搶眼的是由華超飾演的無惡不作、好色又暴力的「刀疤勇」，與梁敏儀、湯沛宜、李曼筠、林寶玉激戰連場，內容非常大膽！而天明與Dada為演出形神俱備，特意探訪類風濕關節炎患者，了解患者生活日常。眾人為演齣好戲，戲內戲外都十分肉緊。

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凶案似被消失

《被消失的凶案》講述大廈重建，一具被深埋8年的人體殘肢被發現，警方鎖定是死者刀疤勇（何華超飾）前妻言鳳萍（Dada飾）與同屋主爛面超（洪天明飾）通姦殺人。

但在警方再三調查下，疑點重重變成懸案，凶案似是被消失得無影無蹤。

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何華超賤男

預告中天明於審訊室被Maggie、輝哥連環審問，天明否認認識刀疤勇，但卻穿插著他與Dada一齊食麵包、研究戒指頸鏈的非一般親密畫面，足見二人關係非淺！接著是華超於劏房內家暴Dada母子，掌摑外又鞭打兩人，過程非常暴力。

戲中的華超更是非常好色，不停與李曼筠拉扯，又和梁敏儀、湯沛宜激戰連場，未知是否這個原因而引來殺身之禍。

片中可見華超面目異常猙獰又猥瑣，入型入格，單看預告片已「成功贏得」觀眾的厭惡。

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探訪風濕關節炎患者

除華超演得夠肉緊，天明因要在《被消失的凶案》中飾演類風濕關節炎患者，所以開拍前導演羅守耀專程帶隊，讓天明和幕後工作人員與類風濕關節炎病人組織毅希會的病友見面，希望在拍攝上能呈現到類風濕關節炎患者的真實情況。

在交流中，天明了解到病友關節問題所引來的不便，例如要用掌心位置拎重物、使用餐具進食時可能要用手肘支撐、還學習到紮風箏的技巧。

而Dada雖然不需要飾演類風濕關節炎患者，但戲中要照顧天明，所以當日亦專程到場了解及學習作為照顧者需要注意的地方，她與天明在鏡頭外對角色的著緊，足見二人對演戲的投入度與專業度。