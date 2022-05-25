【尚食劇透】第8集劇情預告 子衿呈上尋常食物予外國使節團 娛樂 13:21 2022/05/25 分享： 分享： 熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄 ▲ 《尚食》 由許凱、吳謹言主演的《尚食》，第7集講到紫萍在寒風中跪地一夜，終令孟尚食答應讓她再入庖廚。 第8集（25/5） 子衿勸說朱瞻基原諒太孫妃，不料二人誤會更深。 朱瞻基對子衿發洩怨氣，子衿決定以奴婢對待主人的方式待之。 朱瞻基等人品鑒尚食局為外國使節團準備的菜品，有別於其他人呈上各樣山珍海味，子衿偏偏呈上尋常食物。 最新影片推介：余德丞專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 17:45 2022/05/16 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行 與初戀妻子離婚被平分5000萬元 17:49 2022/05/17 【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行 與初戀妻子離婚被平分5000萬元 【尚食】宮廷式瘦身素食餐單大公開 跟子衿炮製簡易醋溜素黃魚 16:36 2022/05/20 【尚食】宮廷式瘦身素食餐單大公開 跟子衿炮製簡易醋溜素黃魚 你可能感興趣 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 17:45 2022/05/16 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行 與初戀妻子離婚被平分5000萬元 17:49 2022/05/17 【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行 與初戀妻子離婚被平分5000萬元 【尚食】宮廷式瘦身素食餐單大公開 跟子衿炮製簡易醋溜素黃魚 16:36 2022/05/20 【尚食】宮廷式瘦身素食餐單大公開 跟子衿炮製簡易醋溜素黃魚 尚食 電視劇 TVB