【尚食劇透】第8集劇情預告　子衿呈上尋常食物予外國使節團

▲ 《尚食》

由許凱、吳謹言主演的《尚食》，第7集講到紫萍在寒風中跪地一夜，終令孟尚食答應讓她再入庖廚。

第8集（25/5）

子衿勸說朱瞻基原諒太孫妃，不料二人誤會更深。

朱瞻基對子衿發洩怨氣，子衿決定以奴婢對待主人的方式待之。

朱瞻基等人品鑒尚食局為外國使節團準備的菜品，有別於其他人呈上各樣山珍海味，子衿偏偏呈上尋常食物。

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