【開心速遞】樊亦敏有自信不看重身材　不介意定型演師奶：師奶好可愛！

▲ 樊亦敏不介意演師奶角色。

樊亦敏（Amy）近日正式「回歸」《愛回家之開心速遞》，由於Amy瘦身成功，不少劇迷大讚「三太」白天娥變得又靚又索。樊亦敏早前接受無線娛樂新聞台節目《星光路上》專訪，她謂不應受身型問題所困難，Amy說：「有自信就得。」

加入電視圈30多年的樊亦敏，儘管被定型演師奶角色，她卻毫不介意，更謂這類角色不容易演，Amy答道：「唔好睇少師奶，我覺得師奶好可愛，」

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減肥只是為健康

演戲經驗超過30年的樊亦敏，曾在TVB劇集中演繹過不少經典角色，由於之前備受健康問題困擾以致身形肥胖，一度被定型專演師奶。

近年Amy憑處境劇《愛．回家之開心速遞》「三太」成功贏盡男女老少喜愛。Amy笑指自己有三太特質：「我講嘢好快、個腦諗嘢唔係好正常，所以做到三太。我會突然間好肥、突然間又會瘦番，係古靈精怪嘅人。」

雖然易肥易瘦，但Amy並未因身型問題而感到困擾，去年立定決心減肥只是為了健康著想，她說：「肥有肥靚、瘦有瘦靚，有自信就得。」

▲ 跟主持人分享入行的心路歷程。

喜歡演師奶

Amy於1991年參選港姐入行，可惜大熱倒灶三甲不入，Amy亦有一套獨特看法，絲毫未受打擊，她說：「我覺得自己靚咪得咯，你畀唔畀（三甲）我，我都係靚架，我開心咪得。」

早於年輕時已看得很開的 Amy，對於被定型演師奶亦毫不介意：「我冇乜感覺，我唔係偶像派，我真係演員就要演唔同嘅角色。就算演師奶，角色上一定有啲嘢好玩嘅，因為呢個世界有好多唔同類型嘅女士。」

Amy續稱師奶角色不易演，她說：「唔好睇少師奶，我覺得師奶好可愛，That’s why I love師奶！師奶好難做，要精明、要溫柔、要深思熟慮。」

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最想演潘金蓮

不過喜愛挑戰的Amy希望往後角色能更多元，原來她最想演「潘金蓮」，她說：「我有問過陳維冠（無綫監製），話我可以做唔搞笑都得架，做吓名妓得唔得呢？」

Amy的演藝路並不順利，初出道時因為過敏症及免疫系統等問題，以致身體多處出現問題，甚至嚴重脫髮；當時被力捧拍劇的 Amy，由於頭皮有三分二面積沒有頭髮，一度要戴假髮出鏡，這也造成 Amy 極大困擾。

她說：「最初我用僅有嘅頭髮去遮啲窿窿，但一大風吹起就見到晒，所以要戴假髮。咁我就會成日諗住自己個假髮有冇穿崩。後來我將情況同公司講，公司都好明白，就叫我抖吓主力做主持。」

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年紀輕輕便要承受如此嚴重打擊，Amy坦言當時完全接受不能。

故未有將自己的情況告訴太多人，因而引起不少誤會：「其他同事會諗點解我唔使出外景，點解綜藝搵我去玩我唔去。好多人覺得我好串，係咁推嘢做，又唔答人嘢。我當時只係二十零歲，好多嘢唔識面對，只係想快啲好番。」