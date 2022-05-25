【聽障問題】聽力長期受損影響腦部退化　專家：缺外在聲音刺激可致認知障礙

▲ 不要忽視聽力受損，分分鐘可致認知障礙症。

隨年紀漸長，其中聽力缺損似是必然，但其實大家不必逆來順受，因科技進步，近年助聽器已有大躍進，有聽不清東西10年的女士，戴上助聽器後重拾聽力，生活中再感受悠悠樂韻、與親友閒話家常，不再獨困愁城。

許女士的聽力問題維時起碼10年，她說40多歲時聽東西已不大好，開始時是左耳聽不清，她比喻人家開電視音量是10度，她要16、17度才聽得到，而且情況是愈來愈差。有一次耳鳴得厲害去求醫，醫生替她做聽力測試，指她左耳僅餘3成、右耳有7成聽力。

「醫生建議我戴助聽器，我十分抗拒，覺得年紀老邁才需戴助聽器，一路堅持不肯戴。」許女士坦言聽力差極不方便，她每朝去晨運，人家跟她說早晨，對方回應其實聽不到的；與朋友出街，會行在她右邊才聽得較好。

心底裏她不無擔心，害怕有突發事情不知道；例如她去看牙醫，醫生說話較細聲，是完全聽不到，惟有請醫生講得大聲一點。

▲ 聽損10年的許女士，戴上助聽器世界變得不一樣，重拾聽力。（湯致遠攝）

戴助聽器快適應

家人見她看電視要扭到極大聲，多年來費盡唇舌去戴助聽器也不果。許女士的弟弟有天先預約好，半哄半迫姐姐到聽力學家處檢測。「都迫上梁山了，便嘗試佩戴掛耳式自動助聽器，豈料一戴上，感到分別好大，人家說話我聽得清晰，而且戴上耳後沒有任何不適，很快已適應及接受。」

助聽器扣在耳背後，連接的耳筒塞入耳中，戴上後沒明言，許女士身邊的朋友沒一個發現。至於接收聲音方面，初時戴確會接收到一點雜音，後來聽聽力學家說可能是她觸動到助聽器的收音位置所致，經教導正確佩戴方法後，這問題已沒有再發生。她一天會戴上十多小時，就算如此長時間佩戴，許女士直言有時也忘了自己戴了助聽器，生活回復如常。

聽力檢測知聽損程度

新冠疫情戴了口罩兩年多，口罩對聽障人士及聽力有困難的老人有著無可避免影響。聽力學家歐瑞儀指出，戴口罩半年至9個月後，驗耳的個案明顯有所增加。「他們通常由家人帶來，都有一個共同誤解：年紀大聽不到是正常，大多會拖延一段長時間。」

▲ 電子耳窺鏡可觀察耳道及耳膜情況。（周美好攝）

長者平時聽東西已不大清楚，戴了口罩後情況更差，她說有幾個原因：一、原來聽力已不好的人士，多靠口形及面部表現來猜度內容，口罩遮蓋了面部便難以辨識。二、口罩材質有厚有薄，厚身口罩遮掩的聲音更多，令某些音頻不清晰，本身聽力弱的長者更加聽不清楚。

究竟聽損幾多謂之有問題？歐瑞儀指進行聽力檢測後，會有一個聽力圖知悉測試者對音頻、中低音的聽力程度，聽力程度分為正常（Normal hearing）、輕度聽損（Mild hearing loss）、中度聽損（Moderate hearing loss）、重度聽損（Severe hearing loss）以及深度聽損（Profound hearing loss）5個級別，正常聽力為25分貝以下，當要大於25分貝才聽到的，便屬於不同程度的弱聽。「50歲過後聽力便開始退化，隨年紀增長，到80歲很可能已達到中度聽損。」

聽損刺激少或致腦退化

當聽力下降，長遠問題甚多，首先是安全問題，歐瑞儀說聽障人士尤其是情況較嚴重者，外出時連車聲也不察覺，外出時需留神。「另有文獻指出，若聽力受損得久，會影響到腦退化，當老人家聽不到時，反應都會變得緩慢，欠缺外在刺激，有機會引致認知障礙問題。」另外，聽障者常感被孤立，如一家人吃飯時說得興高采烈，聽障者接收不到，也會引致情緒問題；與家人溝通也常產生誤會及磨擦。

巿民會每年定時進行身體檢查，歐瑞儀不諱言聽力檢查，大多被放在較後位置，對此不認識甚至是不知道到哪裏做聽力檢測，有時甚至會問是否先看醫生才可驗聽力，其實坊間有不少的聽力中心可做聽力檢測，過程如下：

*耳窺鏡檢查：觀察耳道及耳膜情況，如油耳有耳垢阻塞、耳膜是否完整等。

*中耳測驗：檢查耳膜是否有正常郁動、穿耳膜或中耳積水等。

*純音聽力測驗：為左耳右耳獨立檢測音頻高低，當事人需要幾大聲才聽到。

完成以上3個聽力測驗，便可知道當事人的聽力問題程度、哪類型的聽力損失，如果是聽力退化，則屬感音神經性弱聽，在內耳道發生。也有原因是曾經患病的後遺症造成聽損，如有中耳發炎引致耳膜穿破，此類傳導性問題發生在耳膜位置。也有是混合性弱聽，又穿了耳膜，再加上退化所致。如果是感音性弱聽，不是看醫生服藥就可解決，有需要戴上助聽器補助聽力。

▲ 佩戴助聽器前及每年均需進行聽力檢測。（湯致遠攝）

選擇及使用助聽器須知

時至今日助聽器已有不同款式，具時代感，一掃過往笨重的形象，如一些入耳耳掛式助聽器，主機掛在耳背後，正面看是看不到是戴了助聽器，細心留意也只是看到連接的電綫。

選哪類助聽器，需視乎聽力程度，助聽器有3個重要零件，包括：咪高峰、微型晶片及喇叭（揚聲器），歐瑞儀表示，聽力損失較嚴重的，需要一部體積大一點的助聽器，因喇叭需要輸出功率大一些。

助聽器過往令不少人卻步的是接收到大量雜音，隨日新月異這問題已大有改善，目前已有智能全自動助聽器能分析環境，在嘈吵及寧靜環境，能自動轉換相應模式配合，嘈雜時會作出對焦，前方接收的聲音會大過後方，並增強減噪功能，身處幽靜環境會前後左右收音，毋須使用者如過往般需因應環境手動自行調校，功能上已大有躍進。

初戴助聽器需經歷一段適應期，當聽損嚴重並已有一段長時間，長期活在無聲世界，當事人戴上助聽器後要重拾聲音從四方八面而來，連翻報紙、開水喉也覺得是噪音，這需要時間適應。初戴時調校聲音，必須循序漸進，如首一、兩個星期一般只開到8成音量，讓用者逐步適應及接受。戴上助聽器後，需每年進行聽力測試，有需要為助聽器作適量調校。

歐瑞儀指使用助聽器其中一個重點，是日常要多戴，如聽障者只在外出戴，在家完全不戴，於是在家感覺是寂靜無聲，外出時卻喧鬧嘈雜，聲音被放大會感到極不習慣。建議自早上起床後便佩戴，一如往常接收外界聲音。

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聽損徵狀逐個數

1. 別人說甚麼，第一句就是以「吓」來回應，要對方複述多次說話。

2.自己說話也特別大聲，因聽力損失，不但聽不到別人說話，連聽自己的聲音也覺得細聲。

3.電視、電話的聲浪較得極大。

4.寧靜的環境聽得較好，當身處嘈雜地方，除需要對方說話大聲才聽到外，身體也不自覺向前傾來接收聲音。

記者：周美好