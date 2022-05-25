【治療眼疾】青光眼VS黃斑病VS白內障　眼科醫生教分眼疾症狀+處理方法

▲ 眼科專科醫生教分青光眼、黃斑病、白內障症狀，並講解處理方法。

長者很多時眼矇，可能覺得是退化問題以致看不清，但有否想過有機會是由於眼睛病變而患上眼疾呢？

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眼疾症狀

首先，要分辨視力是突然下降還是慢慢下降，視力影響是中間範圍、整個畫面，還是周邊視力？而且是否有伴隨眼睛痛楚的感覺？那如何分辨黃斑病、白內障和青光眼呢？以白內障為例，一般長者的視力會慢慢下降，而且是影響整個畫面。黃斑病則相反，視力突然急性下降，影響中央視力。青光眼也是慢慢影響視力，一般是先影響周邊視力。

這三種疾病很容易令人混淆，長者可以通過多種方法去檢查。有一種是「格仔紙」。格仔紙是一種方格形的紙，長者可以通過看格仔紙，看直線有否變了曲線，這些情況就可斷診是否出現黃斑病的情況。至於其他問題，就需透過眼科醫生的檢查才可斷定是甚麼眼睛疾病。

不處理的後果

眼睛可以有不同的疾病，像糖尿病上眼，跟病者的糖尿病年期有關。若患糖尿病10年以上，其實病人會出現一定程度的糖尿上眼，繼而會影響眼睛結構，例如血管增生、突然出血令視力急降，或有機會出現黃斑水腫的情況。在這些情況下，他們都有致盲的風險。所以研究顯示，糖尿上眼的患者比正常人視力下降或致盲的機會，有25倍或以上。

另外，白內障患者覺得要待白內障成熟才去做手術，但其實我們不想等到整個晶體成熟才去做。因為等成熟才去做，一來，會增加手術風險，二來，會容易引起併發症，如青光眼或虹膜炎，最後白內障會擋住我們檢查眼睛，有機會引致上述後果。當患者有兩種隱疾，如青光眼、黃斑病，那就會延誤了醫治。



如何醫治？

糖尿上眼一般有兩個併發症，主因是缺氧，引致血管增生。如果血管增生，那些脆弱的血管有機會有滲漏，導致玻璃體出血或黃斑水腫的情況。要杜絕此情況，通常要透過注射眼球藥物，去杜絕血管增生，從而減少缺氧。

白內障基本上透過微創的白內障手術，將有混濁了的晶體移除，再植入人工晶體。最後是青光眼，透過及早治療可以控制神經線，不要讓它持續損傷。青光眼沒有治療方案，只有透過檢測，以藥水、手術或激光去控制眼壓，從而減慢對神經線的損傷。



長者可以透過改變日常生活方式去預防，例如：少糖、少鹽；吃含豐富維他命A、胡蘿蔔素或奧米加脂肪酸的食物，因有抗氧化作用；至少做30分鐘帶氧運動；不要吸煙。長者需要定期做眼睛檢查，及早預防，及早治療。盡量避免讓紫外線照射眼睛，才可預防各種眼疾。