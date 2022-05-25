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【星二代】盤點5大最靚星二代　甄子丹18歲女兒騷黃金比例身段【多圖】

娛樂 14:53 2022/05/25

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熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

盤點5大最索星二代。

「星二代」可謂贏在起跑線，不但容貌遺傳父母優質基因，更附有經濟條件獲栽培成才，個個不是名牌大學畢業，就是具備洋溢才華。加上有「最索星二代」之稱加持，在娛樂圈絕對能先拔頭籌。

一起細數5大「最索星二代」，誰是你心目中的女神呢？

最新影片推介：余德丞專訪

甄子丹女兒

「宇宙最強」甄子丹長女甄濟如（Jasmine）遺傳父母優良細胞，不但盡得爸爸音樂天份，獲國際知名音樂學府美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music）取錄，更考獲獎學金，非常叻女。

現年18歲的Jasmine長得亭亭玉立，日前在社交平台晒出近相，「九頭身」視覺震撼網民眼球，擁有完美「3:7」比例，跟媽媽汪詩詩一樣具有模特兒身形的條件。

甄濟如長得亭亭玉立。（Instagram圖片）

任達華女兒

任達華與名模太太琦琦的愛女任晴佳（Ella）快將18歲，繼承了媽媽超強模特兒基因，擁有一雙110cm逆天長腿，身高180cm早已直逼琦琦。

任晴佳擁一雙110cm逆天長腿。（Instagram圖片）

Ella於2019年前開始踩入模界，為時尚雜誌拍攝封面，時常獲邀出席各大品牌活動，成為商戶的新寵兒。她在天橋上盡顯媽媽的名模風範，淡定行catwalk，沒有半點怯場。

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龔慈恩長女

龔慈恩與前夫林煒所生的長女林愷鈴（Ashley），擁有身高173cm的高佻身材，成為各大品牌的新寵兒。

現年22歲的她早已被著名導演杜琪峯看中，於2017年簽約成為旗下演藝公司的藝人。去年為人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）的單飛歌曲《My Apple Pie》擔任MV女主角，清純臉孔給予人初戀的青春感。

（Instagram圖片）

邱淑貞長女

昔日性感女神邱淑貞20歲長女沈月，遺傳媽媽神級基因，餅印美貌被指「倒模邱淑貞」。於2017年已踩入娛樂圈，不時被邀請為時尚雜誌拍攝封面、獲邀參與各大時裝展覽。

早前頻頻出席韓國時裝活動，一度傳出她避免與內地女星沈月撞名，改藝名Ayla並簽約韓國經理人公司出道，其後否認出道，但坦承繼續在港發展模特兒事業。

沈月遺傳媽媽邱淑貞餅印美貌。（Instagram圖片）

王敏德二女

王敏德與名模太太馬詩慧的二女王麗嘉（Irisa），擁有34D、24、35火辣三圍，身高5呎11吋，有「最辣星二代」之稱。

現年27歲的Irisa夢想成為超模，曾謂胸部太大想做縮胸手術。

王麗嘉不時放性感靚相與眾同樂。（Instagram圖片）

Irisa亦不時大方展現性感的健美體態，更挑戰網絡尺度晒全裸出浴照，蜜桃翹臀衝擊網民眼球。

可是相片惹來爸爸不滿，但她未有刪走照片，繼續「露」繼續做自己。

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撰文 : TOPick柴犬出動

星二代 甄子丹 邱淑貞 林愷鈴 龔慈恩 音樂 任達華 王敏德 娛樂人物職業 演員

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