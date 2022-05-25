【性侵姪女】涉性侵年幼姪女認6罪候判　姑丈形容姪女主動感覺如情侶

▲ 涉性侵年幼姪女認6罪候判，姑丈形容姪女主動感覺如情侶。（資料圖片）

現年14歲女童自少父母離異，交由姑姐照顧，並視姑丈為第二個「父親」。惟姑丈於姪女7至9歲期間，涉於住所親吻及撫摸其胸部等，以及企圖強姦對方，姪女於13歲時向社工透露事件，姑丈被捕後向警方稱是女童作主動，他感覺與姪女儼如情侶。現年53歲的姑丈今（25日）於高等法院承認企圖強姦及非禮共6罪，法官明言就被告說法感驚訝，先替被告索取心理報告及事主和其父母之創傷報告，押後至7月8日判刑。

被告現年53歲，任職跨境貨車司機，承認5項非禮及1項企圖強姦罪，控罪指被告於2015年2月至2017年1月底期間，分別於X住所、被告母親的住所及內地，共5次非禮X，另於被告母親住所企圖強姦X，X當時7至9歲。

法官指根據案情，其中3次非禮事件幾近企圖強姦，案情嚴重，被告被X視為父親，嚴重違反誠信。法官又指案情提及，於被告母親住所過夜時，被告與X同房，其妻則於另1房間，令被告有機可乘，法官對此安排大惑不解。

法官表示要求先替被告索取報告，了解被告重犯機會。對於被告稱是事主X先作主動，以及被告形容與X儼如情侶之說法，法官明言感到驚訝。X案發時7至9歲，其父親相信胞妹夫婦才交託代為照顧X，被告卻濫用關係作出性侵行為，故先索取被告的心理報告，了解其重犯風險及是否涉戀童癖，並替事主及其父母索取創傷報告，押後至7月8日判刑。

案情指，2009至2011年間，X當時2至4歲，因父母須外出工作，X遂由姑姐照顧，被告為X之姑丈，X的父母於期間亦離異。及至2018至2019年間，X當時11至12歲，她不願意出席家庭聚會，並須尋求輔導。及至2020年9月，X向社工透露自小二至小五期間，遭被告多次性侵，又指被告「做了」，感到很嘔心，X擔心被告不會被定罪，故一直沒有報警。

X其後向警方表示，視被告為第二個「父親」，直至小學五年級上性教育課堂後，才意識到其行為是錯的。X表示沒有向父親透露事件，因父親性格衝動，祖母則患心臟病，X自小五起便疏遠被告，被告亦停止性侵行為。

X稱首次被性侵時讀小二，當時年約7歲，正值農曆新年假，姑姐正在沐浴，X正在使用電腦，被告擁抱她及親吻其嘴5至10分鐘，直至姑姐沐浴後便停止。

及至X讀小二至小三時，當時年約8至9歲。X隨被告到其母親住所玩樂，被告與X同房，被告的妻子則另處一個房間。被告於晚上親吻X的嘴約10分鐘，撫摸其胸部及下體，並脫去其褲子磨擦其下體，並向X稱若成事會十分舒服，最終X表示感到痛楚，被告才停止。

其後X曾遭被告分別4次非禮，其中1次在內地發生。被告分別曾撫摸X胸部及下體，曾對X說「我愛你」，並曾與X一同沐浴期間撫摸其身體。

被告警誡下承認，於X年幼曾親吻及擁抱她。被告指很多時是X採取主動，曾與他舌吻，被告感覺與X儼如情侶，X曾坐其下體上移動，被告表示因此不能自制。被告承認X視他為父親，他最初認為有關親密行為是向家人表達愛意，之後因不能自制而犯下大錯。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧