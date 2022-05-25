【打擊炒場】康文署新招阻炒場10人被禁訂場90天　下月再多20間體育館重開

▲ 康文署新招阻炒場10人被禁止預訂場地90天，下月再多20間體育館重開。（資料圖片）

康文署早前為打擊「排隊黨」，加推3項新措施，進一步打擊租用康體設施的懷疑「炒場」活動，包括租用人必須於所租訂時段在場使用設施，場地職員會作抽樣巡查。（詳情即看【下一頁】）。

署理民政事務局局長陳積志書面回覆立法會議員質詢指，至5月20日，超過200次租用人被發現不在場，有10人因30日內累積兩次不在場，被禁止預訂場地90天，由述新措施由相關場地駐場職員執行上，涉及超過350名員工，現階段無需安排額外人手。

陳積志表示，在首階段放寬社交距離措施，康文署已重開轄下61間體育館，約佔全部103間體育館的六成，惟當時仍有部分體育館仍然用作各類防疫用途，以致提供予市民使用的場地減少，令設施供應緊張。

陳積志指隨著疫情緩和，相關政策局及部門已陸續歸還部分體育館，預計至6月中旬會有約20間體育館重新開放，屆時將會有約8成體育館開放供市民使用，可舒緩現時場地緊張的情況。

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記者：李榮忠