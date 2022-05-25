【運動受傷】港男過度肩背負重運動 肩旋轉肌肌肉撕裂 關節鏡手術修補

▲ 港男過度肩背負重運動，肩旋轉肌肌肉撕裂 關節鏡手術修補。

第五波疫情後，健身室重開，不少健身人士已急不及待「操肌」。肩背負重運動是其中一項健身項目，但如果姿勢不正確，過度鍛鍊，很容易弄傷肩旋關節。在我的診室裡，就有一位病人因此而弄傷肩旋關節，導致附近的肌肉撕裂，最後要手術治療。畢竟，運動有益身心，我並不反對，但一定要量力而為，姿勢正確，避免受傷。

隔離時拉力帶過度操練肩膀 肌肉撕裂

去年一位經常需要出差的男病人因右肩痛前來求診，細問之下，原來他經常入住隔離酒店，但又想維持體態，於是帶備了繩子和練力帶等運動器材在室內鍛鍊。豈料，右肩愈練愈痛，更嚴重至無力。初步檢查發現，他的右臂雖然可向前和打橫提起至180度，不過二頭肌（俗稱老鼠仔）和肩旋轉肌（Rotator cuff）明顯無力。病人的磁力共振顯示其二頭肌肌腱（Biceps Tendon）和棘上肌肌腱（Supraspinatus Tendon）都有撕裂，而且右邊鎖骨關節和肩胛骨都長了骨刺，這是關節退化的現象。

他的傷患與肩膀重複性的負重運動有關。例如病人鍛鍊肩膀時將練力帶向上提起，容易導致肩旋轉肌附近的二頭肌和棘上肌被擠壓，以致撕裂。另外，這位病人的肩峰比較狹窄，進行負重運動時，肩峰便會擠壓肩旋轉肌，容易受傷。這類型的運動創傷並不罕見，不少健身人士為了鍛鍊肩背而進行重複性的負重運動，可是由於姿勢和施力位置不正確，容易導致肩旋轉肌附近的肌腱受傷。

關節鏡手術修補撕裂

這位病人先接受過物理治療，看看疼痛能否得到改善，可是效果並不理想。其後，他因為出差而未有覆診，直至今年4月，他的右肩疼痛愈來愈嚴重，右手甚至無法舉起，出差時在外國注射了類固醇緩解痛楚。為了更徹底地解決肩膊痛，病人返回香港後接受了關節鏡微創手術，修補肩關節周邊的受損肌腱，現於康復階段中。手術後患者需要休息9天，然後進行約6至8星期的物理治療。如患處不再疼痛，可在手術後6個月恢復運動。

運動有益身心 但要注意姿勢

運動有益身心，鑑於疫情反覆，我並不反對健身人士做運動。不過要注意一些高危動作，尤其是鍛鍊肩背的負重運動，最好還是請專業的體能教練從旁指導，避免創傷。一旦肩膀出現疼痛，便應該即時停止動作。病人可先冰敷患處緩解肌肉發炎。患者亦可接受物理治療，觀察傷患能否自行療癒。

有些病人會提出注射類固醇即時緩解痛楚，但我不建議經常使用，因為類固醇會掩蓋痛楚，可能在不自覺情況下令傷患更嚴重。最後，如果藥物、物理治療、冰敷和休息無效，患者可考慮進行肩關節鏡微創手術，修復受損的韌帶和肌腱。

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