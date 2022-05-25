【MIRROR演唱會】宣布加開兩場MIRO特別場　12場公開發售門票推行實名制

▲ MIRROR演唱會加開2場！

由姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、楊樂文（Lokman）、柳應廷（Jer）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）與李駿傑（Jeremy）組成的人氣男團MIRROR，將於7至8月份舉行一連十場紅館演唱會。

不過由於反應非常熱烈，不少鏡粉都瘋狂搶門票，而早前繼有信用卡公司舉行優先訂票、虛擬銀行進行網上優先訂飛、MIRROR官方歌迷會抽籤認購活動後，MIRROR的演唱會贊助商又推出活動，令一眾鏡粉再有撲飛機會。

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宣布加場並實名制發售

但由於鏡粉人數眾多，但門票有限，今日（5月25日）MIRROR官方社交網宣布加開2場，即是總共有12場。

而且，同時宣布經城市售票網公開發售的門票（12場）將以實名制形式發售，相信此舉打擊可黃牛黨！

MIRROR官方社交平台發布帖文，寫道：

【聽到大家嘅聲音喇！！！】

感謝大家陪伴MIRROR走到今日。縱使面對重重困難，我哋都一定盡力做，希望更多鏡粉可以嚟支持MIRROR！！

大家對演唱會嘅反應十分熱烈，加上知道咁多位鏡粉為咗支持MIRROR，左撲右撲買飛好辛苦。所以......

正式宣布2件事！！！

1. 加開2場MIRO特別場*^（8月5-6日）

2. 經城市售票網公開發售的門票（12場）將以實名制形式發售

點樣買？幾時買？邊度買？要準備啲咩？

我哋努力準備緊，詳情將稍後公布。

*合資格之MIRO須以實名制購買MIRO特別場之門票。門票數量有限，售完即止。詳情將稍後公布。

MIRO特別場部份門票將以實名制經城市售票網公開發售。

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