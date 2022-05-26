咖啡新享受！破格Centrifusionᵀᴹ萃取科技 一鍵識別粉囊條碼　炮製5種升級滋味

無論是在家工作，抑或是在辦公室的上班族，每朝最需要一杯「回魂啡」！對咖啡有要求的人，一般的即溶咖啡絕對不能滿足他們，但忙碌的都市人又未必有時間到咖啡店買咖啡，所以大家需要一部智能咖啡機，讓你隨時都能喝一杯CP值高的咖啡。近日Nespresso推出全新Vertuo馥旋系列咖啡系統，以破格的Centrifusionᵀᴹ萃取科技，內置條碼掃瞄系統，自動掃描每個咖啡粉囊上的條碼，只需一個按鈕就能炮製五款不同杯量和33種風味的咖啡，大家安坐家中或辦公室，都能輕鬆享受極致咖啡滋味。

簡易一鍵輕觸 每分鐘轉動粉囊高達4,000次



Nespresso全新咖啡系統Vertuo馥旋咖啡系列，於歐美國家推出時已大受歡迎，今個月正式襲港，確令人期待。而這款咖啡機同樣採用咖啡粉囊沖泡，不同的是其破格的Centrifusionᵀᴹ萃取科技，結合了離心力和浸泡程序，以每分鐘轉速高達4,000次的速度轉動粉囊，並以最佳溫度和水流，精心萃取出每款咖啡配方獨有的風味和香氣。配合內置先進的條碼掃瞄系統，只需放入咖啡粉囊，咖啡機便會自動掃描每個咖啡粉囊上的條碼，然後設定合適的沖調參數，精準調整注水時間、流速、浸泡時間和水溫、水流以及水量，只需一鍵輕觸，就能輕鬆調配出完美的咖啡。

備五款杯量33款獨有配方咖啡粉囊



另一特別之處是咖啡粉囊備有五種杯量選擇，包括Espresso（40ml）、Double Espresso（80ml）、Gran Lungo（150ml）、Signature（230ml）和Carafe（535ml），其中Carafe新式粉囊，一粒就能沖調出一大壺咖啡，可以與同事或親友共享香醇滋味，打破大家對咖啡機每次只能沖泡一小杯咖啡的固有印象。除此之外，咖啡粉囊更有33款不同的風味選擇，包括2款專為Carafe Pour-Over Style調配的配方、15款Signature和Gran Lungo配方、11款Double Espresso和Espresso配方，以及5款鮮奶咖啡配方，滿足不同人的口味。而且每一杯咖啡均綴有品牌獨有的特色濃滑咖啡油脂，令咖啡口感更醇滑綿密，更添滋味。



首部以再生物料製造 集時尚與環保於一身



新產品不但滿足咖啡愛好者的需要，亦對環境友善，皆因Vertuo Next是第一部使用完全可回收物料包裝的咖啡機，單是包裝便以95%回收物料製成，而咖啡機機體亦有48%採用再生塑膠製造，加上其咖啡粉囊亦如同所有Nespresso粉囊，使用鋁材製作並可100%循環再造。Vertuo Next一共有櫻桃紅、啞光黑、經典黑和淺灰四色選擇，適合配襯不同的環境，既可是精美的擺設，又可以調配香醇誘人的咖啡。



如果大家對Vertuo Next咖啡機有興趣，可以到其活動專頁了解更多找出最適合你的咖啡口味，一齊享受極致品味咖啡時刻。



了解更多Vertuo Next︰https://bit.ly/3Nh0ldy



（特約）