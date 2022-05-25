【死因研訊】2歲男童疑診所聞氣後亡死因續訊　死因裁判官質疑醫生排版資料

▲ 梁蔭基指，事發時未有人通知他已經召救護車。（資料圖片）

2歲男童於2016年因氣促等病癥而於醫生診所聞氣後死亡，死因研訊今（25日）續。為男童安排聞氣的醫生梁蔭基續供稱，他事發時在排版補寫的資料，是由護士詢問死者家人所得。死因裁判官質疑，梁先由死者家屬取得資料，但最後又將資料交回死者家屬，做法有欠邏輯。

死因研訊主任於庭上播放事發當日，肇事診所的閉路電視片段，顯示死者的父親及外婆，抱着死者進出醫生梁蔭基的房間，為時約1分半鐘。

死因裁判官指出，梁昨日供稱曾於房內作問診，及脫去死者衣服作檢查，質疑梁是否能於1分半鐘內完成。梁供稱，當日只解開死者胸前衣服作檢查，相信可於1分半鐘內完成。

梁續指，死者在進入房間時曾心臟停頓，應用儀器進行監察，惟診所內未有相關儀器，因此只能着助護看管死者。梁承認，當時很多方面都可以做得更好，以及當時看管死者的助護在診所的年資最淺。

死因裁判官問及，梁有否感到奇怪救護車為何久久未到？梁指，當時雖然着急，但自己只專注於寫信，及翻查其他資料。梁續指，當時着護士召救護車後，未有再作確認，隨後亦未有人告知梁已經召救護車。

梁又指，他事發時補寫的排版，是希望令資料更完整，至於補寫的資料是由護士詢問死者家人所得。死因裁判官遂質疑，梁先由死者家屬取得資料，但最後又將資料交回死者家屬，做法有欠邏輯。梁指，有些資料是後來才確認的。

死因裁判官問及，在排版紀錄不足下，為何能於數天後寫下死者當時的心跳紀錄？梁指，若有事發生，他會於事後補寫紀錄。死因裁判官質疑，梁是否能憶起3、4天前病人的心跳。梁承認未能記起，但若排版上有提示，亦能作估計。

終年2歲的死者陳嘉懿疑因出現感冒病癥，到診所求診，被診斷死者患有支氣管炎。由於病情反覆，死者再於2016年5月16日到診所覆診，獲醫生安排聞氣後，曾出現心臟停頓，送往聯合醫院後約半至1小時後不治。

死因研訊今（25日）續。

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記者：梁錦麟