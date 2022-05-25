  • 27°C
香港時間 : 2022525日 (週三) 15:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【死因研訊】2歲男童疑診所聞氣後亡死因續訊　死因裁判官質疑醫生排版資料

社會 14:39 2022/05/25

分享：

分享：

熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

梁蔭基指，事發時未有人通知他已經召救護車。（資料圖片）

2歲男童於2016年因氣促等病癥而於醫生診所聞氣後死亡，死因研訊今（25日）續。為男童安排聞氣的醫生梁蔭基續供稱，他事發時在排版補寫的資料，是由護士詢問死者家人所得。死因裁判官質疑，梁先由死者家屬取得資料，但最後又將資料交回死者家屬，做法有欠邏輯。

死因研訊主任於庭上播放事發當日，肇事診所的閉路電視片段，顯示死者的父親及外婆，抱着死者進出醫生梁蔭基的房間，為時約1分半鐘。

死因裁判官指出，梁昨日供稱曾於房內作問診，及脫去死者衣服作檢查，質疑梁是否能於1分半鐘內完成。梁供稱，當日只解開死者胸前衣服作檢查，相信可於1分半鐘內完成。

梁續指，死者在進入房間時曾心臟停頓，應用儀器進行監察，惟診所內未有相關儀器，因此只能着助護看管死者。梁承認，當時很多方面都可以做得更好，以及當時看管死者的助護在診所的年資最淺。

死因裁判官問及，梁有否感到奇怪救護車為何久久未到？梁指，當時雖然着急，但自己只專注於寫信，及翻查其他資料。梁續指，當時着護士召救護車後，未有再作確認，隨後亦未有人告知梁已經召救護車。

梁又指，他事發時補寫的排版，是希望令資料更完整，至於補寫的資料是由護士詢問死者家人所得。死因裁判官遂質疑，梁先由死者家屬取得資料，但最後又將資料交回死者家屬，做法有欠邏輯。梁指，有些資料是後來才確認的。

死因裁判官問及，在排版紀錄不足下，為何能於數天後寫下死者當時的心跳紀錄？梁指，若有事發生，他會於事後補寫紀錄。死因裁判官質疑，梁是否能憶起3、4天前病人的心跳。梁承認未能記起，但若排版上有提示，亦能作估計。

終年2歲的死者陳嘉懿疑因出現感冒病癥，到診所求診，被診斷死者患有支氣管炎。由於病情反覆，死者再於2016年5月16日到診所覆診，獲醫生安排聞氣後，曾出現心臟停頓，送往聯合醫院後約半至1小時後不治。

死因研訊今（25日）續。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【傷人案】元州邨兩男遭硬物襲擊頭部受傷　疑犯其後逃去
今日 11:26
【傷人案】元州邨兩男遭硬物襲擊頭部受傷　疑犯其後逃去
【虐兒案】6歲童被揭身有瘀傷校方報警　父親涉虐兒被捕
今日 14:28
【虐兒案】6歲童被揭身有瘀傷校方報警　父親涉虐兒被捕
【死因研訊】2歲男童疑診所聞氣後不治死因研訊　父親指護士沒提及嚴重須送院
15:35 2022/05/24
【死因研訊】2歲男童疑診所聞氣後不治死因研訊　父親指護士沒提及嚴重須送院
【死因研訊】2歲男童疑診所聞氣後不治死因研訊　醫生指早已召救護車候命
17:38 2022/05/24
【死因研訊】2歲男童疑診所聞氣後不治死因研訊　醫生指早已召救護車候命

你可能感興趣

【傷人案】元州邨兩男遭硬物襲擊頭部受傷　疑犯其後逃去
今日 11:26
【傷人案】元州邨兩男遭硬物襲擊頭部受傷　疑犯其後逃去
【虐兒案】6歲童被揭身有瘀傷校方報警　父親涉虐兒被捕
今日 14:28
【虐兒案】6歲童被揭身有瘀傷校方報警　父親涉虐兒被捕
【死因研訊】2歲男童疑診所聞氣後不治死因研訊　父親指護士沒提及嚴重須送院
15:35 2022/05/24
【死因研訊】2歲男童疑診所聞氣後不治死因研訊　父親指護士沒提及嚴重須送院
護士 醫生 感冒 兒童健康

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【最後告別】21歲YouTuber患末期卵巢癌　臥床憔悴拍最後影片：恐剩1周可活
12:28 2022/05/24
【最後告別】21歲YouTuber患末期卵巢癌　臥床憔悴拍最後影片：恐剩1周可活
【幸福人妻】翁靜晶被丈夫何猷彪寵成公主　慶祝58歲生日：感謝上天
16:46 2022/05/24
【幸福人妻】翁靜晶被丈夫何猷彪寵成公主　慶祝58歲生日：感謝上天
【心理陰影】KK Plus男童父親述事發經過　兒子陷入心理陰影：點解個公仔咁恐怖
13:01 2022/05/24
【心理陰影】KK Plus男童父親述事發經過　兒子陷入心理陰影：點解個公仔咁恐怖