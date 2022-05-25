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【起底被控】涉「起底」披露兩人資料首被控　公司董事提堂准保釋候訊

社會 14:43 2022/05/25

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(資料圖片)

31歲公司董事涉於2021年10月披露兩名男女的姓名、住址、手提電話號碼等個人資料，被私隱專員公署起訴4項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，為2021年10月修訂《個人資料（私隱）條例》後首宗被起訴案件。案件今（25日）於西九龍裁判法院提堂，被告暫時毋需答辯，裁判官應辯方申請，將案件押後至7月20日再訊，以待辯方索取法律意見及文件，被告准以1,000元保釋候訊。

被告葉駿軒（31歲），報稱公司董事，被控4項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，違反香港法例第 486 章個人資料(私隱)條例第 64(3A)條。

控罪指，被告於或約於 2021年10月19及20日，在香港，在未經資料當事人男子X及女子Y的同意下，披露他們個人資料，即X、Y姓名、住址、手提電話號碼及他們的僱主的名稱，意圖導致X、Y或X、Y家人蒙受指明傷害，或罔顧該披露是否會或相當可能會導致X、Y或X、Y家人蒙受指明傷害。

被告暫時毋需答辯，辯方申請將案件押後，以索取法律意見及文件。辯方再作保釋申請，控方未有反對。裁判官將案件押後至7月20日再訊，被告准以現金1,000元保釋，其間不得直接或間接接觸控方證人。

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記者：梁錦麟

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