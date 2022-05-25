【海運業發展】小組倡為指定航運業商業主導人提供半稅優惠　陳帆：料下月提交稅務寬減修例建議

政府建議修訂《稅務條例》（第112章），以設立專門稅制，吸引航運業商業主導人在香港拓展業務。運輸及房屋局局長陳帆今日（25日）表示，專責小組建議包括為指定航運業商業主導人提供半稅優惠，即以8.25%稅率課稅，為法團利得稅稅率16.5%的一半，藉以推動香港海運業發展，鞏固香港作為領先的國際航運中心的整體實力，預期在今年6月向立法會提交有關稅務寬減的法例修訂建議。

立法會議員周浩鼎在會議上提出質詢，指會否考慮在推出專門稅制後，定期按年統計有關行業新增企業及職位數目，以評估有關政策的成效。運房局局長陳帆指，建議航運業商業主導人必須在香港聘請至少一名全職合資格僱員，但該門檻只是航運業商業主導人被視為在香港進行主要賺取收人活動而必須符合的最低要求。根據經合組織的要求，亦須在立法建議下就航運業商業主導人稅制同時引入「足夠水平測試」，確保相對於主導人的公司規模和經營狀況、業務活動的種類和數量、所賺取的利潤款額等，主導人在香港聘請的全職合資格僱員人數必須足夠。

他又稱，若就合資格船舶代理商、船舶管理商及船舶經紀商設立擬議新稅制，與不引入稅務措施的情況比較，船舶代理、船舶管理和船舶經紀業務的總額在10年間可累計增加大概約325億元，在10年間可創造大概約27,600個直接僱用職位及約50,000至55,000個間接僱用職位。

他補充指，在正常經濟情況下，預計在未來10年間，香港在這些航運商業主導人業務的全球市場份額增加，由此得出新增的業務收益款額，再參考相關航運企業的營運數據，從而估算出大約新增就業人數和增加價值，並按香港船務和海運業的結構估算大約間接新增職位。有關職位的性質涵蓋各類海運業及其他商業服務，包括海事保險、航運金融、設備維修保養等相關行業的各級工作人員。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活

資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐