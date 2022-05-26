【小一叩門】小一統一派位6月1日揭盅　九龍區26間熱門官津叩門交表詳情

▲ 九龍區26間熱門官津小一叩門交表詳情。

小一統一派位結果將於下周三6月1日公布，如果派位結果未如理想，家長就要準備為子女叩門。各官津小學的叩門要求、申請時間及面試時間等均不相同，家長宜先了解心儀學校的叩門詳情。

TOPick根據各學校的網頁資料，整理九龍區26間熱門官津小學的小一叩門詳情，包括申請日期、面試日期等，讓家長參考，及早預備叩門所需文件。

最新影片：

31校網

油蔴地天主教小學（海泓道）

申請日期︰6月1日至6月2日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰第一輪6月7日、第二輪6月11日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

油蔴地天主教小學

申請日期︰6月1日至6月7日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰第一輪6月11日、第二輪6月20至21日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

德信學校

申請日期︰6月1日至6月11日

申請方法︰網上申請

面試日期︰沒有提及

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

嘉諾撒聖瑪利學校

申請日期︰即日至6月1日

申請方法︰郵寄

面試日期︰6月18日入學試，面試個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

循道學校

申請日期︰5月30日至6月7日

申請方法︰網上申請

面試日期︰6月18日

申請表︰稍後公布

申請詳情︰按此連結

32校網

中華基督教會協和小學

申請日期︰6月2日至6月8日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月11日

申請表︰稍後公布

申請詳情︰按此連結

大角嘴天主教小學

申請日期︰6月1至2日、6月4日、6月6至8日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰第一輪6月9日、第二輪6月11日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

大角嘴天主教小學（海帆道）

申請日期︰即日至6月9日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月11日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

34校網

陳瑞祺（喇沙）小學

申請日期︰5月25至28日、5月30至6月2日及6月4日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月中參加中英數及會話測試

申請表︰自行撰寫申請信

申請詳情︰按此連結

馬頭涌官立小學

申請日期︰5月23日至6月9日

申請方法︰網上申請、郵寄或親自遞交

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

獻主會小學

申請日期︰5月25日至6月7日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月8日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

35校網

天神嘉諾撒學校

申請日期︰即日至6月6日

申請方法︰郵寄或親自遞交

面試日期︰6月25日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

聖公會基奉千禧小學

申請日期︰6月1日至6月8日

申請方法︰郵寄或親自遞交

面試日期︰第一輪為提交影片、第二輪個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

40校網

聖公會聖多馬小學

申請日期︰6月2日至6月6日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰第一輪為提交影片、第二輪6月14至20日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

聖方濟愛德小學

申請日期︰6月6日至6月8日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月18日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

41校網

嘉諾撒聖家學校

申請日期︰6月7日至6月8日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰第一輪提交影片（6月7至15日）、第二輪個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

華德學校

申請日期︰6月1日起

申請方法︰親自遞交

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

喇沙小學

申請日期︰6月初公布

申請方法︰6月初公布

面試日期︰6月初公布

申請表︰6月初公布

申請詳情︰按此連結

瑪利諾修院學校（小學部）

申請日期︰6月2日至6月10日

申請方法︰郵寄或速遞

面試日期︰7月8日前通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

48校網

中華基督教會基法小學（油塘）

申請日期︰6月1日公布

申請方法︰6月1日公布

面試日期︰6月1日公布

申請表︰未有

申請詳情︰按此連結

聖公會油塘基顯小學

申請日期︰6月1日至2日、6月4日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月10日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

觀塘官立小學（秀明道）

申請日期︰6月1日至6月7日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

聖公會李兆強小學

申請日期︰6月1日至6月7日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月10日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

聖公會德田李兆強小學

申請日期︰6月1日至6月9日

申請方法︰網上申請

面試日期︰6月9日

申請表︰未有

申請詳情︰按此連結

藍田循道衛理小學

申請日期︰6月2日至6月9日

申請方法︰網上申請

面試日期︰6月14日至6月15日

申請表︰未有

申請詳情︰按此連結

聖安當小學

申請日期︰6月1日至6月4日

申請方法︰網上申請或親自遞交

面試日期︰6月10日至11日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

※以學校公布資料為準。

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責任編輯︰林愛娜