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【薪酬趨勢】薪酬趨勢調查委員會確認結果　將交政府作考慮

政治 16:17 2022/05/25

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今年薪酬趨勢調查初步結果上周出爐，淨指標介乎2.04%至7.26%。（林宇翔攝）

薪酬趨勢調查委員會今日確認薪酬趨勢調查，扣除遞增薪額，高中低層公務員的淨指標，分別是7.26%、4.55%及2.04%。

薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝表示，所有出席會議的代表都有簽署確認結果，會上也有提出，有何方法令調查更準確反映市場狀況。他強調延續性重要，需要每一年用同樣方法去作比較才可反映出變化，但可以作微調，而今次調查按統計署的九大行業作調查，受訪公司都是健全的公司，當中有25%的調查公司，僱員數目為50至100。

對於華員會早前批評調查方式，李鑾輝稱，自由社會容許不同意見，而該會提倡用通脹方式為公務員調薪，是政府考慮調薪時的6大因素之一，認為放大其中一個因素是未必適合。

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記者：陳宛彤

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