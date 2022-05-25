  • 27°C
香港時間 : 2022525日 (週三) 16:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【太古城麥當勞爆疫】再多1名食客染疫　麥當勞21個環境樣本呈陰性

社會 16:41 2022/05/25

分享：

分享：

熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

太古城麥當勞爆疫。（林宇翔攝）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（25日）出席記者會，交代最新疫情。

本港今日新增251宗確診個案，中環蘭桂坊酒店群組、感染Omicron BA.2.12.1變種病毒的6旬婦，5月13日早上到過太古城3期的麥當勞，疑傳染同時段數名食客，引發太古城麥當勞群組。

歐家榮說，有關群組新增一宗確診個案，涉及一名已打兩針的66歲女士，住南豐新邨9座，她於5月13日上午11時半至12時半，與兩名親人曾到訪太古城麥當勞，她於5月17日發病，同日快測陽性，而同日到訪麥當勞的兩名親人及其家人檢測暫呈陰性。

今日新增5宗BA.2.12.1個案，包括3宗輸入個案以及2宗與太古城麥當勞群組有關，被列為「與輸入個案相關」個案，涉及早前染疫的兩名食客，分別67歲男士及71歲女士。

他又說，相信群姐的源頭病人涉及一名美國抵港的64歲婦人，因她當日到訪時是傳染期，曾除口罩，有至少兩枱的食客與她坐得比較近。有關個案至今涉及6張枱、麥當勞的21個環境樣本呈陰性。

截至5月24日，有關群組涉及美國抵港夫婦、同一檢疫酒店尼泊爾父子、同一時段光顧居康景花園的三母子及另一枱兩食客，以及居於北角兆華大廈一名33個月大男嬰、其母親及家傭，另涉一名39歲男警，當中至少7人染Omicron BA.2.12.1變種病毒。

最新熱門影片：

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩

相關文章

【性侵姪女】涉性侵年幼姪女認6罪候判　姑丈形容姪女主動感覺如情侶
今日 13:46
【性侵姪女】涉性侵年幼姪女認6罪候判　姑丈形容姪女主動感覺如情侶
【起底被控】涉「起底」披露兩人資料首被控　公司董事提堂准保釋候訊
今日 14:43
【起底被控】涉「起底」披露兩人資料首被控　公司董事提堂准保釋候訊
【虐兒案】6歲童被揭身有瘀傷校方報警　父親涉虐兒被捕
今日 14:28
【虐兒案】6歲童被揭身有瘀傷校方報警　父親涉虐兒被捕

你可能感興趣

【性侵姪女】涉性侵年幼姪女認6罪候判　姑丈形容姪女主動感覺如情侶
今日 13:46
【性侵姪女】涉性侵年幼姪女認6罪候判　姑丈形容姪女主動感覺如情侶
【起底被控】涉「起底」披露兩人資料首被控　公司董事提堂准保釋候訊
今日 14:43
【起底被控】涉「起底」披露兩人資料首被控　公司董事提堂准保釋候訊
【虐兒案】6歲童被揭身有瘀傷校方報警　父親涉虐兒被捕
今日 14:28
【虐兒案】6歲童被揭身有瘀傷校方報警　父親涉虐兒被捕
疫情 蘭桂坊 兆華大廈 衞生防護中心 衞生署 商場 太古 麥當勞 酒店 太古城

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【最後告別】21歲YouTuber患末期卵巢癌　臥床憔悴拍最後影片：恐剩1周可活
12:28 2022/05/24
【最後告別】21歲YouTuber患末期卵巢癌　臥床憔悴拍最後影片：恐剩1周可活
【幸福人妻】翁靜晶被丈夫何猷彪寵成公主　慶祝58歲生日：感謝上天
16:46 2022/05/24
【幸福人妻】翁靜晶被丈夫何猷彪寵成公主　慶祝58歲生日：感謝上天
【心理陰影】KK Plus男童父親述事發經過　兒子陷入心理陰影：點解個公仔咁恐怖
13:01 2022/05/24
【心理陰影】KK Plus男童父親述事發經過　兒子陷入心理陰影：點解個公仔咁恐怖