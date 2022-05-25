【太古城麥當勞爆疫】再多1名食客染疫　麥當勞21個環境樣本呈陰性

▲ 太古城麥當勞爆疫。（林宇翔攝）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（25日）出席記者會，交代最新疫情。

本港今日新增251宗確診個案，中環蘭桂坊酒店群組、感染Omicron BA.2.12.1變種病毒的6旬婦，5月13日早上到過太古城3期的麥當勞，疑傳染同時段數名食客，引發太古城麥當勞群組。

歐家榮說，有關群組新增一宗確診個案，涉及一名已打兩針的66歲女士，住南豐新邨9座，她於5月13日上午11時半至12時半，與兩名親人曾到訪太古城麥當勞，她於5月17日發病，同日快測陽性，而同日到訪麥當勞的兩名親人及其家人檢測暫呈陰性。

今日新增5宗BA.2.12.1個案，包括3宗輸入個案以及2宗與太古城麥當勞群組有關，被列為「與輸入個案相關」個案，涉及早前染疫的兩名食客，分別67歲男士及71歲女士。

他又說，相信群姐的源頭病人涉及一名美國抵港的64歲婦人，因她當日到訪時是傳染期，曾除口罩，有至少兩枱的食客與她坐得比較近。有關個案至今涉及6張枱、麥當勞的21個環境樣本呈陰性。

截至5月24日，有關群組涉及美國抵港夫婦、同一檢疫酒店尼泊爾父子、同一時段光顧居康景花園的三母子及另一枱兩食客，以及居於北角兆華大廈一名33個月大男嬰、其母親及家傭，另涉一名39歲男警，當中至少7人染Omicron BA.2.12.1變種病毒。

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記者：郭詩詩