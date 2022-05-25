【食肆爆疫】歐家榮：上環星月樓通風系統現已運作正常　可以正常營業

▲ 上環「星月樓」爆疫。（資料圖片）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（25日）出席記者會，交代最新疫情。

【食肆爆疫】上環星月樓員工疑無開鮮風機 源栢樑指洗手間抽風系統亦有問題

本港今日新增251宗確診個案，上環「星月樓」早前爆發感染群組。歐家榮表示，當局在得知上環星月樓出現爆發時，已馬上聯同機電署及食衞署到場作巡視，發現其3樓的通風系統出現問題，包括調轉洗手間抽氣扇接駁、鮮風機器運作不正常，其每小時換氣量亦少於一，甚至懷疑當晚食肆的空氣清新機沒有開，已要求食肆作改善的工程。

他說，當局在食肆改善有關情況後再到上址抽取環境樣本，發現原本呈陽性的地點已為呈陰性，機電署亦已核實其通風系統現時已運作正常，故可正常營業。

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記者：郭詩詩