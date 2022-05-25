【夜間匯演】迪士尼6月中推全新夜間多媒體匯演　20分鐘探索40個經典故事

▲ 迪士尼6月中推全新夜間多媒體匯演，20分鐘探索40個經典故事 。（曾耀輝攝）

香港迪士尼於6月中推出全新夜間多媒體匯演《迪士尼星夢光影之旅》，一星期4至5晚奇妙夢想城堡將化身一幅畫布，配合投影、燈光、噴泉及煙花效果，講述40個迪士尼及彼思動畫的故事，多個迪士尼人物角色登場。

迪士尼樂園相隔4年多重推夜間匯演。新匯演全長20分鐘，將分為6個章節及最終章，有約150位迪士尼角色登場。整個表演由多個迪士尼角色的故事組成，由角色出生的一刻開始，經歷多個人生重要階段，講述童年無憂無慮、盡情嬉戲；到角色找到真我，經歷浪漫溫馨的愛情，克服挑戰考驗；故事最後各角色懷緬回憶，想起啟發及指導自己的人物，帶出要珍惜人生每個重要時刻、同行伙伴及活在當下的訊息。

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園方早前曾公布表演逢周五至周日晚間舉行，現時則改為一周舉行4至5晚，每周場次安排會在官方網站上公布。

各章節會登場迪士尼及彼思部分角色：

第一章「誕生之時」：泰山、小飛象大寶、《玩轉腦朋友》韋莉

第二章「無憂之時」：小飛俠、《魔雪奇緣》安娜及愛莎

第三章「蛻變之時」：《魔海奇緣》慕安娜、《優獸大都會》茱迪

第四章「永恆之時」：《阿拉丁》茉莉公主及阿拉丁、《魔髮奇緣》樂佩

第五章「考驗之時」：《雪姑七友》白雪公主及邪惡皇后、《獅子王》施卡

第六章「懷緬之時」：《玩轉極樂園》米哥及阿德、《沖天救兵》小飛及卡叔

迪士尼娛樂事務及服裝部執行總監祈力德表示，匯演製作過程耗時5年，團隊透過水幕投影、精心設計的燈光激光、高達80呎的噴泉效果等講故事，當中更首次應用「立體光雕投影技術」，每一幕都有如為城堡穿上新衣。他又說，每個迪士尼的表演均是獨一無二，相信遊客可獲全新體驗。

另外，迪士尼團隊更為匯演創作原創歌曲「Love the Memory」，歌詞鼓勵人們歡慶人生每一刻，花時間感謝及與家人和摰愛相處。隨著新匯演上演，迪士尼推出新款主題紀念品，包括發光頭箍及頸鏈等，樂團餐廳亦推出多款新美食。

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記者：黃悅晴