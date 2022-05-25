【二人餐】釗峰吳海昕挑戰五度公演著名舞台　強尼演廚師挑戰食唱煮演

已經四度公演的舞台劇《二人餐》，將於今年8月載譽歸來。今次換上全新演員陣容，由C AllStar的梁釗峰、《二月廿九》女主角吳海昕和ViuTV一哥主持強尼孭飛，假沙田大會堂文娛廳演出，8月26日至9月4日的門票上周開售已火速售罄。

《二人餐》在今日（5月25日）宣布加開9月6日至9日12日共6場，將於2022年5月27日上午10時於art-mate公開發售。釗峰和吳海昕又唱又演，強尼更會邊煮邊唱，他們期待台上一邊演一邊食，令全場充滿食物的香味。

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《二人餐》於2006年7月首度登場，至2011年四度公演，今年換上三位舞台劇初哥演出，令人感覺煥然一新。

日前釗峰，吳海昕和強尼，以及今次音樂部份的揸弗人「新青年理髮廳」成員歐陽德輝，一同拍攝宣傳海報，四位穿上色彩斑斕的服裝開Party，吳海昕和釗峰捧著一碟意粉卿卿我我、強尼搖著酒杯、歐陽德輝咬著Pizza，工作人員落力地向他們噴紙炮，氣氛熱鬧。

《二人餐》門票 5月20日公開發售 梁釗峰+吳海昕+強尼跨界合作

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能夠參演這個經典的劇目，釗峰、吳海昕和強尼揚言興奮多於壓力，他們爆料指導演馬志豪下禁令，禁止他們翻看彭秀慧、張銘耀和徐羨曾之前的版本，釗峰謂：「《二人餐》是一齣好成功的舞台劇目，我知道要演這個舞台劇時，想找彭秀慧老師的版本參考，怎知導演馬志豪不批准，他不想我們被之前的版本影響，今次要任我們玩。」

在旁的吳海昕說：「對呀，未收劇本之前導演都好神秘，他想我們用自己的Style去演。我們已經開始讀劇本和夾歌，我對音樂不是太熟悉，幸好有釗峰帶我練習，現在一見面就自然會起歌。」釗峰說：「我一見到大家，腦海立即浮現歌詞，情節湧現，進入狀態。」

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強尼說：「大家都知彭秀慧演得好，我還跟張銘耀學演戲，可想而知之前的版本有幾勁。加上知道釗峰和吳海昕是今次的男、女主角，我不用考慮，一口答應！」

吳海昕最期待一邊演戲一邊開餐，她說：「我好鍾意一邊演戲一邊吃東西，會演得更自然，好期待到時全場充滿食物的香味！」強尼笑說：「我飾演一位廚師，一邊演一邊煮，好想看你們無論我煮得好不好吃，都要演到好似好好味一樣。」相對即場下廚，他坦言台上唱歌更大挑戰。