【香港電影】Anson Lo競逐民選影帝　MIRROR隊長Lokman提名最佳男配角

由有關電影的手機應用程式「Hong Kong Movie」舉辦的第五屆《MOVIE6全民票選電影大獎》(下名：票選大獎) 透過早前舉辦第一階段 (本年5月3日起至5月23日) 投票後，各個電影獎項的民選五強名單已經出爐。

第二階段投票將於即日至6月7日接受投票，結果將於6月9日公布。

《票選大獎》分別有9個獎項，包括「全民票選最佳電影」、「全民票選最佳導演」、「全民票選最佳男主角」、「全民票選最佳女主角」、「全民票選最佳男配角」、「全民票選最佳女配角」、「全民票選最佳新導演」、「全民票選最佳新演員」及「全民票選最佳海報」。

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教主提名影帝

由MIRROR成員教主Anson Lo（盧瀚霆）主演的《假冒女團》並有8項提名，首次滇電影的教主憑此片入圍角逐「最佳男主角」及「最佳新演員」。

同樣是首次演電影的李炘頤亦憑《假冒女團》入圍侯選「最佳女配角」，她表示興奮，並希望大家繼續於下一階段踴躍投票。

此外，MIRROR隊長Lokman（楊樂文）憑《狂舞派3》提名「最佳男配角」。

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馮皓揚感鼓舞

至於《媽媽的神奇小子》同樣有8項提名，成績斐然，於「最佳導演」及「最佳女配角」入圍五強的尹志文及鍾雪瑩，除多謝選民支持外，亦希望大家能繼續支持香港電影。

入圍「最佳男配角」的年輕演員馮皓揚表示，這提名對他是很大的鼓舞：「多謝大家的肯定，我知道自己選了一條崎嶇的路，但無論如何我不會放棄。」

▲ 《梅艷芳》

王丹妮廖子妤喜出望外



大熱電影《梅艷芳》內，表現亮眼的王丹妮同時入圍「最佳女主角」及「最佳新演員」的五強，她表示既開心又驚喜，對自己以及團隊是一個很大的鼓勵，會繼續努力，盼觀眾繼續支持。

而電影中飾演梅愛芳的廖子妤同樣受觀眾大為喜愛， 憑兩部電影《梅豔芳》和《智齒》獲雙料「最佳女配角」提名，對此阿魚除表示十分開心外，亦同樣感謝香港觀眾的支持。

本年度《票選大獎》民選五強候選名單如下（排名不分先後）：

最佳電影

1.《假冒女團》

2.《媽媽的神奇小子》

3.《梅艷芳》

4.《一秒拳王》

5.《喜歡妳是妳》

最佳導演

1.《媽媽的神奇小子》 尹志文

2.《假冒女團》 徐梓耀

3.《梅艷芳》 梁樂文

4.《一秒拳王》 趙善恆

5.《喜歡妳是妳》 吳詠珊、楊潮凱

▲ 《喜歡妳是妳》

最佳男主角

1.《假冒女團》 盧瀚霆

2.《媽媽的神奇小姐》 梁仲恆

3.《一秒拳王》 周國賢

4.《濁水漂流》 吳鎮宇

5.《手捲煙》 林家棟

最佳女主角

1.《梅艷芳》 王丹妮

2.《媽媽的神奇小子》 吳君如

3.《智齒》 劉雅瑟

4.《喜歡妳是妳》 談善言

5.《假冒女團》 蘇皓兒

最佳男配角

1.《狂舞派3》 楊樂文

2.《媽媽的神奇小子》 馮皓揚

3.《梅艷芳》 古天樂

4.《一秒拳王》 趙善恆

5.《濁流漂流》 謝君豪

最佳女配角

1.《梅艷芳》 廖子妤

2.《一秒拳王》 林明禎

3.《智齒》 廖子妤

4.《媽媽的神奇小子》 鍾雪瑩

5.《假冒女團》 李炘頤

最佳新導演

1.《手捲煙》 陳健朗

2.《假冒女團》 徐梓耀

3.《喜歡妳是妳》 吳詠珊、楊潮凱

4.《殺出個黃昏》 高子彬

5.《遺愛》 馮智恒

最佳新演員

1.《假冒女團》 盧瀚霆

2.《梅艷芳》 王丹妮

3.《媽媽的神奇小子》 梁仲恆

4.《喜歡妳是妳》 楊偲泳

5.《濁水漂流》 柯煒林

▲ 《媽媽的神奇小子》

最佳海報

1.《假冒女團》

2.《智齒》

3.《喜歡妳是妳》

4.《媽媽的神奇小子》

5.《一秒拳王》