【職安健】致命工業意外每年約20宗　羅致光：提高罰則已平衡僱主及僱員利益

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政府計劃修例提高職安健罰則。勞工及福利局局長羅致光今日（25日）表示，全面檢視了現行職安健法例的罰則，調整條文的最高罰款額，已考慮所有收到的意見及觀點，並平衡了僱主及僱員雙方面的利益。

羅致光指，致命工業意外的數字高踞不下，過去10年的數目一直維持在每年約20宗，並沒有下降的趨勢。其中一個主要原因是職安健罪行判刑偏低，未能產生足夠的阻嚇力，本港職安健法例的最高罰則已超過20年未曾檢討，檢視罰則確保它們能夠切合違法行為的嚴重性，並且具有足夠阻嚇力。

他稱，其中針對極嚴重的職安健罪行，包括僱員死亡等個案，政府可以循「可公訴罪行」程序提出起訴，政府建議最高罰款額及最高監禁年期，分別訂為1000萬元及兩年，並在法例訂明法庭在量刑時，須考慮被定罪單位的營業額，根據運作規模判處具阻嚇力罰款。

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責任編輯：余思嵐

