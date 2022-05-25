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【Mirror演唱會】12場公售門票引入實名制　康文署稱盼減門票炒賣機會

社會 15:55 2022/05/25

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熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

男團MIRROR的12場紅館個唱，公售門票將引入實名制。（資料圖片）

本地男團Mirror於7月25至31日、8月2至6日於紅館舉行12場演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，主辦單位宣布公開發售門票，將採用「實名制」購票模式。康文署今日（25日）表示，為打擊門票炒賣，主動跟演唱會主辦機構商討有關安排。
 
康文署發言人稱，為打擊門票炒賣，主動與Mirror演唱會主辦機構商討演唱會售票及相關入場安排。署方歡迎主辦機構積極配合以「實名制」方式，讓市民購買經由城市售票網公開發售的門票，以減低門票炒賣機會。
 
康文署會就售票及入場安排，向主辦機構提供一切可行協助和配合，亦呼籲持票市民提早到達香港體育館。

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記者：盧佩琳

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