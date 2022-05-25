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【學校爆疫】國際英文幼稚園增1學生染疫　與早前染疫童同層不同班

社會 16:45 2022/05/25

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(資料圖片)

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（25日）出席記者會，交代最新疫情。

本港今日新增251宗確診個案，國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）昨日有6名幼兒班學童及一名教師確診。歐家榮公布，該校今日多一名學生確診，與昨日確診的學生不同班別但同層，已接種2針疫苗，昨天已沒有上學，同班的28人今天快測陰性，教職員亦陰性。

當局亦已到校園視察，6個環境樣本呈陰性，其中3個在涉事課室、2個空氣清新機及抽氣扇，調查顯示同一班房有個案，有機會在課室有傳播，家人亦未受感染，但源頭不明，有機會是學生或老師。

歐家榮指，個案集中於同一班房，相信與校巴無關，其他班級亦無發現新個案，今天新增個案與昨天個案者未有關係，亦非同一校巴，不過班房同層附近，2班沒有共同活動，不排除共用設施傳播，但因同班未發現個案，當局會繼續跟進。

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記者：蘇文軒

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