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【第五波疫情】今日新增251宗確診　28宗屬輸入個案【不斷更新】

社會 16:25 2022/05/25

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（梁偉榮攝）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（25日）出席記者會，交代最新疫情。

【16:47】

歐家榮估計，太古城麥當勞群組爆疫原因為源頭病人或在脫口罩後污染空氣，導致傳播。

【16:45】

歐家榮指，早前爆疫的上環星月樓通風系統存在問題，每小時換氣量遠未達標。

【16:45】太古城麥當勞群組再多1名食客染疫

太古城麥當勞群組再多1名食客染疫，麥當勞21個環境樣本呈陰性（詳情即看【下一頁】）。

【16:40】新增2宗死亡個案

今日新增2宗死亡個案，累計死亡個案維持在9,159宗，個案病死率為0.764%。

【16:37】國際英文幼稚園再多一宗個案

國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）昨日有6名幼兒班學童及一名教師確診。歐家榮公布，該校今日多一名學生確診，與昨日確診的學生不同班別但同層（詳情即看【下一頁】）。

【16:35】學校錄19宗陽性個案

學校錄19宗陽性個案，涉及15名學生及4名職員，分別來自19間學校，包括7間幼稚園6名學生1名職員、8間小學6名學生2名職員及4間中學3名學生1及職員（詳情即看【下一頁】）。

【16:35】新增2宗BA.2.12.2

今日新增2宗BA.2.12.2個案，累計13宗。涉及一對夫婦，5月19日由加拿大抵港，機場檢測陽性，兩人分別在5月19日及21日出現病徵。

【16:33】新增5宗BA.2.12.1

歐家榮指，今日新增5宗BA.2.12.1個案，累計69宗。2宗為太古城麥當勞群組，3宗為輸入個案，包括一名41歲男士，打了三針，在5月19日由法國抵港，在機場檢測陽性，5月21日出現病徵；一名33歲男士，打了三針，在5月14日由美國抵港，在5月17日出現病徵，5月18日快測陽性；一名14歲男童，打了一針，5月2日在墨西哥已染疫，相信是復陽個案。

【16:30】本港今日新增251宗確診

本港今日新增251宗確診，當中104宗屬核酸陽性、147宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達119.8萬宗確診。

今日錄得28宗屬輸入個案。有10宗在機場檢測陽性，有18宗於檢疫酒店確診，大部分樣本在第2日至第9日檢測陽性。

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記者：TOPick港聞組

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