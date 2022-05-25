【藝術展覽】古天祥完成全港唯一金屬雕刻畫作　呂頌賢現身撐兄弟

▲ 古天祥完成香港暫時唯一幅的金屬雕刻畫作””Phantom Peace” 。

西班牙混血兒古天祥（Carlos）向來對金屬雕刻有研究，近日更花了200小時完成香港暫時唯一的金屬雕刻畫作””Phantom Peace” ，並與香港另外八位本地藝術家一起參與在銅鑼灣希慎集團SHOUT Gallery 舉行的JimmyRice “Glitchy Exhibition”。

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分享設計靈感

Carlos透露今次作品主要是和Jimmy Rice進行Crossover ，故他的設計靈感主要來自於他的成名作「Black Peace」：「我上半部份用了骷髏頭兵馬俑來突顯古代埋於地下的戰爭，代表死亡、黑暗和冰冷。」

作品的底部用他喜愛使用的唐草花和玫瑰花：「因為玫瑰花和唐草花在文藝復興、中世紀時代及哥特式建築上非常流行使用，它是代表愛與和平。」

他續說：「我選擇了紅銅作為物料，因為紅銅是會反射出暖光，而唐草花在遠距離觀看時候，形象似一堆火，與黑暗的兵馬俑，可以做出強烈的視覺對比效果。」

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過程耗時

Carlos又指整幅作品用了傳統的金屬雕刻工藝，更花了200小時完成，皆因設計、雕刻、打磨和上色都需時：「金屬雕刻是一門沒有捷徑，非常消耗時間的工藝。」

他續指：「而且絕對不能有錯的空間，因為如果出錯，便不能把錯誤的部份刪去，所以整個的過程需要非常專注，而且壓力很大。」