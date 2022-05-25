【國民教育】優質教育基金5年批189項目涉近億元　本學年批出項目按年急升7倍

▲ 教育局近5年透過優質教育基金，至少批出189個涉及國民教育計劃申請。（資料圖片）

國家安全教育滲入校園，自去年起全港本地中小學都要每年向教育局提交國安教育報告及工作計劃。教育局近5年透過優質教育基金，至少批出189個涉及國民教育計劃申請，涉及撥款約9,700萬元，當中本學年涉及至少123宗，按年增逾7倍，撥款約3,000萬元；另有497宗、涉1.3萬元撥款申請仍在處理中。

優質教育基金用以資助旨在提升學校教育質素及全面推廣優質學校教育的計劃，由教育局常任秘書長法團以信託形式持有基金，並擔任基金受託人，負責批出撥款。教育局局長楊潤雄今日（25日）回覆立法會議員書面質詢時表示，基金自1998年成立以來共資助逾12,700項計劃，撥款總額逾61億元，並指國民教育屬價值觀教育重要一環，當中包括認識中華文化、中國歷史、國情、《憲法》、《基本法》及國家安全概念，培養學生對中華文化和國民身份認同，並加強師生共同維護國家安全的意識和責任感。

局方披露過去5個學年，基金合共資助189個與國民教育有關計劃申請，總撥款額約9,700萬元。2017/18學年至2020/21學年，每年獲批申請介乎13至22宗，每年撥款額約1,000萬至2,200萬元不等；直至國安教育在2021/22起有規模地在學校推展，截至本月已有123宗申請獲批，涉及3,000萬元，較上學年14宗多出7.8倍，另有497宗申請仍在處理中，涉1.3萬元撥款。局方稱按既定做法，基金不會公布個別申請機構的名稱，以免造成標籤效應。

優質教育基金近5年撥出國民教育相關計劃（數據截至今年5月中）

資料來源：教育局回覆立法會書面質詢

教育局去年底亦宣布透過基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，供學校重點加強國民教育和國安教育。局方指基金早前已為計劃推出優化措施，延至2024年1月底截止申請，學校仍陸續提交申請；截至本月中，基金合共接獲618宗申請，申請撥款總額達1.5億元，根據紀錄逾9成申請均獲批。

此外，基金於2020/21及2021/22學年，涉及7個「優先主題」申請之中，有76項計劃獲批，涉及約8,200萬元撥款，其中正面價值觀主題佔最多，涉及23項、約2,900萬元撥款，其次為STEM教育，涉18項、約1,300萬元撥款。而截至2021年8月31日，基金結餘約105億元。

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記者：馮琪雅