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【衛蘭演唱會】Janice為紅館個唱積極操體能　參與幕後製作：用聲音治療大家心靈

娛樂 17:03 2022/05/25

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衞蘭（Janice）將於7月9至11日假紅館舉行《Janice Be Still Live 2022》演唱會，相隔4年再踏紅館舞台，Janice決定拍攝宣傳影片，以紙袋蒙頭扮華納高層，開心宣佈開騷。雖然未正式公開售票，但內部認購已經火速爆滿，認真厲害。

《Janice Be Still Live 2022》是Jancie入行以來第5個個人紅館演唱會，不單歌迷期待以久，Janice本身也雀躍萬分，是次演唱會以四面台舉行，Janice希望可以跟歌迷接近距離、與歌迷互動。

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展現全新衛蘭

Janice親自參予很多關於演唱會製作，不論是選歌、演唱會概念、名字構思等。

她表示這是希望讓大家見到全新的衛蘭：「之前疫情一個人坐係屋企，經常都有亂諗嘢，有過擔心同憂慮，世界會變成點呢？我又會變成點呢？然後就睇到呢一句經文 : Be Still。希望藉此提醒自己及大家，世界被疫情和各種不穩定情況下所困擾，但必需保持心靈平靜，處變不驚，將心靜下來，細心聆聽自己的心意，好好照護自己的需要。」

【紅館重開】衛蘭扮華納高層宣布喜訊　7月再上紅館開演唱會

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人生目標更清晰

踏入40歲，Janice自覺人生目標更清晰，她坦言現在是為自己而活：「女人40係一個好開始，我覺得好開心、好健康，同埋好放鬆，我仲覺得自己好似新人咁，因為音樂係無限探索，我而家有跟老師學唱歌，因為我唱歌有啲壞習慣，喺咬字及運氣上未運用到最好，所以要有改進。」

此外，Janice為增強體能，她已展開其地獄式訓練，她笑言，以前減肥為別人而減，現在減肥為自己的健康。她每天舉啞鈴、以跑步機不停鍛練，努力下清減不少：「原來自己舉啞鈴可以去到好盡，越舉越重，都幾劇烈下，雖然辛苦但是對自己練氣很有用。」

疫情中能與樂迷聚在紅館，Jancie感覺非常難得，她透露演唱會其中一部分會邀請一班好朋友上台表演，將會是感動又熱鬧的環節。

是次音樂總監找來一直合作無間的年輕音樂人蘇道哲，他組織業界頂尖的樂手和管弦樂隊，並透露在㨂歌方面會新舊合一，Janice謂：「我最希望可以用我聲音去治療到大家心靈。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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