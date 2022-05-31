【Band1尖子】測考前夕凌晨4時起床溫習鞏固記憶　文武兼備女生靠自律獲Band1英中取錄

▲ 林玉婷考試前會在凌晨溫習，終獲心儀英中取錄

現今世代競爭激烈，但就讀於循理會美林小學的小六女生林玉婷靠自律，考試前夕會凌晨4、5時起床溫習，成功在中一自行便考入Band 1英中，小小年紀但懂事的玉婷直言，「人生只有一次，不做得最好便再沒有機會， 我亦不想自己後悔」。

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現時就讀於循理會美林小學的小六女生林玉婷，在芸芸中學中獨愛旅港開平商會中學這所九龍區band 1英中，中一自行分配學位時，她成功獲錄取。她接受訪問時表示，旅港開平中學是一所學業與體育並重的學校，與她喜愛運動的性格不謀而合，加入校隊更能充分發揮其潛能，同時校風純樸，師生保持良好關係，亦令她鍾情該所中學，希望未來可參加跳繩及排球隊。

回顧六年小學生涯，玉婷自言剛上小學時成績只屬平穩，雖全班頭3名，但認為讀書沉悶且枯燥，媽媽經常要提醒她要提早完成功課；直到小四受朋輩影響，她有感身邊每位同學都很守規矩，便希望自己也能成為其中一份子，有賴同學陪伴，老師淳淳善誘及家人支持，玉婷慢慢感受到讀書樂趣。

玉婷坦言，曾在低年級時參加學校舉辦的功課輔導班，但隨著年紀增長，高年級的她已有能力自行完成家課，更希望將名額留給有需要的學生而退出。

將英文融入生活

文武雙全的玉婷最擅長英文及體育，愛上英文的契機始於小學閱讀習慣，她憶述，有一次到圖書館閱讀英文課外書，啟發到她，原來英文可以比書本知識更有趣。加上英文是國際語言，亦令她更有動力及興趣學習。談及提升英文能力的秘訣，她會盡量令生活有英文：

外出時會聆聽英文歌曲，在家中則會上網搜尋英文文章朗讀，練習英語口語能力。

而體育亦是她熱情所在，玉婷課餘時間猶愛參加運動，她是香港女子壘球代表隊的一員，周末閒暇會到泳池游泳。為了投放更多時間發展體育，亦選擇了旅港開平商會中學。

父母放手學會自律

玉婷的自律，緣於其父母給予孩子自由發展空間，沒有強行催谷，從小便要求兩姊妹要有自律及時間管理觀念。對比鋪天蓋地的補習班，他們只會訂立標準予兩姊妹，若果不能達成就要考慮補習，但達到標準就放手讓女兒自行決定。

玉婷分享養成自律秘訣的第一步是時間表：

要限制完成每件事的時間，不能過急又不能太慢，務求達到又快又精準。

第二步則是拜託家人、朋友督促自己，而玉婷則選擇求助於姐姐作監督：「有一次我玩電話遊戲、社交媒體玩太久，家姐在旁便會提醒我去做功課。」

成功並非一蹴而就，而是一點一滴積累而成，玉婷每天時間管理張馳有度，重點在於妥善自律，「每天回家享用午餐後，下午會先做完當天功課，休息10至15分鐘後便會閱讀，食晚飯後便會梳洗，臨睡會與家姐聊天。」玉婷考試前夕有個小習慣，她傾向凌晨4、5點起身溫習，認為早起身溫習更加入腦。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 循理會美林小學小六女生林玉婷。（黃建輝攝） ▲ 林玉婷年紀雖輕卻很成熟「人生只有一次，不做最好便再沒有機會， 我不想自己後悔。」（受訪者提供） +2

以姐姐為學習榜樣

成功離不開家人陪伴及支持，玉婷言談間總離不開姐姐對她的支持和鼓勵，不難聽出兩姊妹的感情親密無間。玉婷姐姐比她大兩年，在她成長路上可謂功不可沒，一直擔當著監督者及學習的榜樣。旁人都讚玉婷自律勤奮，但她笑言：「家姐比我自律多了」。

玉婷最弱的科目是數學，她憶起有次數學成績未如理想，回到家中悶悶不樂，父母便叫家姐替她檢查數學功課，「我會到書店買等級相約的補充練習回家做，再讓家姐作批改，有錯的題目會自己重做，如果再做會請家姐解釋。」姐姐悉心教導令她數學慢慢重回正軌。

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記者：黃存新、嚴天任