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【污水陽性】東涌昇薈及沙田雅景臺樣本呈陽性　當區民政事務處共派逾18萬套快測包

社會 16:34 2022/05/25

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(林宇翔攝)

政府今日（25日）表示，離島區、沙田、葵青區 污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約18萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

快速測試

離島區 — 昇薈、東環及東環II

沙田區 — 利安邨、富寶花園、錦英苑、翠擁華庭、錦龍苑、雅景臺及薈朗

葵青區 — 葵涌廣場、誼發大廈、瑞景大廈、金石樓、葵寶大廈、葵麗大廈、錦華大廈、葵富大廈、天安樓、新華銀行大廈、金祿樓、葵發大廈及國寶樓

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐
 

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