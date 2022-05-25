【益智海鮮】「海底牛奶」蠔促進兒童智力發育　中醫爸B推介2款補智補腎食譜

▲ 蠔營養豐富，當中營養素有助促進兒童腦部發展。

本港小朋友是繁忙兒童，應付日常功課、默書和測驗考試，少點腦力也不行。家長不妨考慮由子女飲食入手，以吸收均衡營養為大前題，揀選一些有助頭腦發展的食物。註冊中醫師馬琦傑就推介小朋友可進食有「海底牛奶」及「益智海鮮」美譽的蠔。

蠔營養價值豐富

馬琦傑醫師昨日（24日）在facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」分享蠔的營養價值與功效，他指出蠔營養豐富，也有鎮靜安神的功效，如神經性的失眠，可用柴胡加龍骨牡蠣湯去治理，牡蠣是止汗良藥，牡蠣散是治盜汗良方。

蠔有「海底牛奶」美譽，有延緩皮膚老化，減少皺紋形成的作用。蠔還能促進小朋友智力發育，也有「益智海鮮」的美譽，與中藥益智仁，互相輝映。馬琦傑醫師又指出，從現代營養學而言，蠔含有的牛磺酸、DHA、EPA等物質，而這些物質是智力發育所需的重要營養素，能起到健腦益智的功效。

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有家長或擔心小朋友不宜吃蠔，怕蠔有蟲，馬醫師引用美國食品藥品監督管理局資料，指出生蠔中含有兩種破壞力極大的病原體：諾羅病毒和霍亂弧菌。因此，生吃的危害性非常高，他建議應盡量避免生食，尤其是小朋友，懷孕婦女及老人家，他不建議以上人士生吃蠔，改以煮熟就能享受美味並有食療功效的食物。

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馬醫師推介2款助小朋友頭腦發展的蠔食譜︰

1. 益智蠔燉湯

材料︰洗淨蠔100克、豬肉100克、益智仁10克、枸杞子10克、遠志 6克

煮法︰所有材料加水6碗，燉2.5小時，加少少天然魚粉即可。

功效︰

益智仁，顧名思義，已知與增長智力有關，但中醫理論認為，增長智力之竅妙，是在補腎，而非補腦，益智仁是補腎之藥。

遠志，即遠大的志向，必須透過讀書，讀書必須目巧心靈，遠志是透過通心竅而達致健腦的目的。

枸杞子，補眼補肝，與蠔配搭，便能延緩腦部的衰退，增強記憶力。

▲ 紫菜蠔肉碎小米粥功效是滋腎養肝、補智補腎。（圖片授權︰中醫爸B - 馬琦傑醫師）

2. 紫菜蠔肉碎小米粥

功效︰滋腎養肝，補智補腎

材料︰生蠔300克、紫菜、小米及米、雞或魚（熬粥用）、薑

煮法︰粥底用雞及魚熬製，小米及米煲至爆花；紫菜、蠔分別浸泡洗淨。起油鑊爆香生薑，加水1500毫升（6碗量），下生蠔、紫菜滾至熟，加少少天然魚粉便可。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕