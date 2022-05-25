【立會擴建】3.9億追加撥款獲工務委員會大比數通過　政府承認經驗不足低估夜更工人薪酬

▲ 立會擴建的3.9億追加撥款，獲工務委員會大比數通過。（資料圖片）

立法會大樓擴建工程超支3.9億，立法會工務小組委員會今日（25日）審議撥款，多名議員對建築署擬定預算工作提出質疑，惟撥款最終仍獲大比數贊成通過，項目將交由財委會審議。

政府擬就立法會大樓擴建工程申請追加撥款，據政府提交文件指出，工程需增加4.4億建設費，其中5,320萬以應急費用抵銷，故最終需向立法會申請3.9億追加撥款；工程總開支將增至15.6億。有關開支將攤分8個年度支付，減輕對政府的財政負擔。

建築署署長何永賢在會上交代超支原因，是過去甚少進行夜間工程的經驗，預算只考慮了夜更工人「兩工（兩倍工資）」的開支，惟現時人力市場的市價已達「三工」甚至「四工」，令政府失預算。

民建聯立法會議員李慧琼提出質詢，詢問政府如何確保工程非受圍標影響，確保公帑使用得宜？何永賢回應指，各承辦商投標時的方案均不同，技術上難以圍標。

社福界立法會議員狄志遠則質疑，工程未來會否再次超支？何永賢回應指，相信新造價「貼地、貼市」，暫無需要再申請撥款。

撥款最終以19票贊成，1票反對通過，將交由財委會審議。

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責任編輯：陳梓蔚