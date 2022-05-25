【日日媽媽聲】孝順女甄采浠為家人還債　打三份工幫補家計

▲ 甄采浠同媽媽一齊上節目，更為媽媽送上鮮花，場面溫馨。

由余安安、羅敏莊、陳凱琳擔任主持的《日日媽媽聲》第二輯近日正播映中，昨晚（5月24日）播出的第5集，請來孫慧雪（雪雪）、洪永城及甄采浠（前名甄詠珊）擔任嘉賓。

最新影片推介：余德丞專訪

孫慧雪擺烏龍

育有一子的靚媽雪雪大爆老公離譜湊仔事件，她說：「老公帶仔仔去主題樂園玩，佢返到嚟好冇嘢咁話頭先唔見咗個仔，我聽到就好擔心啦，點知佢話：『男仔嚟架嘛，佢識自己返嚟搵我啦，依家咪喺度囉！』」

身為緊張型媽媽的雪雪，則自爆烏龍事件，事緣仔仔兩歲時曾試過當着她面將兩蚊銀扮放入口，當時以為仔仔骾親的雪雪即被嚇得六神無主。

▲ 雪雪一家三口好幸福。

雪雪稱：「我反應好大、嚇親佢，見到佢想喊，我更加覺得係骾親，之後將佢成個倒轉係咁掃，諗住幫佢掃番出嚟，搞到佢塊面都變埋色，最後要Call白車，佢上到車先識喊，佢以為媽媽傻咗！」

她更透露與老公的湊仔方式大不同，她指老公是放任型爸爸，會嫌她太緊張小朋友，雪雪說：「佢覺得男仔要Man啲，出街唔好拖住，會搞到好似裙腳仔咁。」

▲ 孫慧雪原來係緊張媽媽，同老公湊仔方式好唔同。

甄采浠生性孝順

另一嘉賓甄采浠（前名甄詠珊）與媽媽一起亮相節目。甄采浠透露爸爸因金融風暴導致破產，故16歲時已開始工作幫忙還債。

她更試過一日打三份工，甄媽媽大讚女兒孝順：「佢幫手照顧家庭好生性，我身邊朋友都讚佢，有一次佢賣鞋，老闆唔出糧畀佢，我啲朋友幫佢討回公道攞番啲錢，嗰時我都有匿埋喊。」

提到甄采浠曾為性感組合Freeze成員，她坦言當時是為了生計：「舊老闆好好，會畀月薪我哋，起碼唔使擔心交租，啲新聞好唔好唔重要，最緊要可以生活。」