【串謀洗黑錢】港澳聯合執法行動拘捕22人　涉案款項逾22億港元

▲ 港澳警方打擊串謀洗黑錢拘22人。(黃傑偉攝)

警方今日（25日）表示，針對港澳兩地跨境串謀洗黑錢活動，在本港及澳門分別拘捕17及5人，利用多個傀儡戶口處理超過22億的犯罪得益，部分款項涉及全港至少32宗詐騙案，案中受害人損失金額達8,400萬。

財富情報及調查科高級督察陳學麟指，洗黑錢集團於2020年10月至今年3月18個月期間，以1萬至6萬元報酬招攬大量身邊親友、伴侶、同事甚至舊同學，開設多達181個銀行戶口，其後將銀行戶口資料交予集團骨幹成員，聲稱銀行戶口用作投資及儲蓄等正當用途，實質戶口用作收取騙款及清洗黑錢用途。

戶口涉及22億元處理款項，包括入帳及出帳各佔11億元，騙款來自涉及本港最小32宗騙案，包括15宗假務官員騙案、6宗投資騙案、5宗網上情緣騙案、1宗電郵騙案及5宗其他種類騙案。案中受害人損失約8,400萬元，假冒官員騙案，騙徒聲稱內地執法人員，訛稱受害人涉及不同刑事案件，要求受害人交出保證金以表清白。網上情緣騙徒一般訛稱來自歐美或東南亞國家專業人士，包括基金經理及跨國企業管理層等，騙徒於社交平台認識受害人並迅速進展成戀人，之後以不同方式騙取受害人金錢。

32宗案件發生於2021年9月至今年3月，涉及32名受害人，當中已知有5男21女，年齡介乎25至67歲，被騙款項由2萬至單1最高損失，1名澳門家庭主婦被騙去1,400萬元，而一間本地生物科公司於電郵騙案中損失110萬元。當收到騙款後，集團會迅速將款項轉走，並由成員在澳門當地櫃員機將轉款提取。

警方昨日展開拘捕行動，在香港多個地點以串流洗黑錢拘捕17名本地人士，包括11男6女，年齡介乎25至60歲，報稱美容師、家庭主婦、建築工人及文員等。警方並在被捕人身上及住址檢獲30萬元款項，及超過50張銀行卡涉嫌用作於櫃員機提取騙款。被捕人現扣查中，警方正追查騙款去向，不排除稍後會再有進一步拘捕行動。而澳門司警亦於同日在澳門拘捕5名人士，包括2名港人、2名澳門人及1名持雙程證人士。年齡介乎23至37歲，報稱無業及售貨員。被捕人涉嫌操控銀行卡於當地提取犯罪得益。

財富情報及調查科總督察鄭思為呼籲，騙徒會以金錢利誘市民借出戶口，市民沒有合理辯解借出或出售個人戶口，不論雙方是否相識，一旦戶口用作洗黑錢，戶口持有人有機會牽涉串謀洗黑錢罪名。根據有組織及嚴重罪行條例，一經定罪最高可被判監禁14年及罰款500萬元。

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記者：黃傑偉

