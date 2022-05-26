【娛圈尖子】棄中大醫科生讀體育系文學　黃庭鋒從不後悔：揀科興趣行先

▲ 黃庭鋒原來曾經做過醫科生。

無綫上位小生黃庭鋒屬於娛樂圈高學歷的尖子生，13歲起到英國留學，期間到過日本讀書，再回到香港中文大學讀學士及碩士。擁有中文大學體育系文學碩士學位的他，本身有穩定的職業，但半途出家做藝員，父母深知在娛樂圈不單靠實力，更需要運氣，對他轉換軌道感到擔心，正如庭鋒最近接連有兩套新劇上演《雙生陌生人》及他首次擔正男主角的《OPM》，對於他首次做男一，黃媽媽不是感到高興，反而擔心!

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黃庭鋒坦言自己自小在開心正面的家庭環境下成長，父母教育良好，從小就給他很多正能量。他畢業後進入國際學校擔任體育老師時，工作及薪金都穩定，父母得知他轉投娛樂圈時都不表支持而且很擔心，他笑言父母不會直接講出口：

佢哋唔會直接話唔好，但會想盡2,000個理由說服你，尤其阿媽好擔心，穩穩定定咪好囉，由頭做起，由低做起，入娛圈有好多命運及運氣、人際關係。而庭鋒當時就以一句「我唔試反而後悔」說服父母，其實他們驚我學壞。

不過入行6年的他，用行動證明，沒有學壞。對於今年首度擔正男一的劇集《OPM》推出，黃庭鋒表示媽媽從來都不會讚他，經常對他沒有信心，對他要求很高，很少讚：

媽咪性格是緊張大師，什麼都會擔心一餐，當佢知道我做男一，第一個問號就係你得唔得？佢第一時間諗我會唔會失禮人？

庭鋒指，爸爸媽媽很少用口頭讚賞他，只是默默地去關心他。

對於我來說，她認同我都是幾難的一件事，一知道我做男一是開心，不過她沒有多問，因為她知道我會好認真去做拍呢部劇，拍攝期間都冇停過，不是06就是07開工。但媽媽會煲定湯給我，放工見到碗湯好震撼和好窩心。

▲ 黃庭鋒在快樂的家庭長大。

不要以出路來揀科

今年的DSE已經考完，莘莘學子都為選科而煩惱，而黃庭鋒就以過來人的經歷來分享自己的經驗，很多人選科都為了出路，他建議要選自己的興趣科，讀大學是開心的，不是捱苦，否則很難讀下去。

他透露自己在中大讀體育系文學碩士前，其實是被中大醫學院的公共衛生學系錄取，他第一個反應是「嘩！讀醫喎！唔通殺出條血路？」然後就帶住一股熱誠去返學，他笑言：

跟住真係流血喇！真係Handle唔到，記得第一次醫學院TEST佔50%，我唔合格，我已經知道唔得，咁就Quit咗！

最終庭鋒做了9個月醫科生，加上當時他已經做主持，工作及讀醫兩頭燒之下，決定放棄讀醫，然後轉到體育學科，心情輕鬆不少：

分配好時間，首先我覺得自己揀啱科先，Degree我都係讀體育，Master讀的東西Degree我已經讀過，首先我揀咗個唔使咁辛苦的科目，時間彈性安排，可以返到工，揀科最重要揀興趣科。

雖然轉了學科令黃庭鋒輕鬆不少，不過當時正在拍攝《救妻同學會》的他，坦言兩頭兼顧真的很疲累，未埋位時就拿著筆記熟讀，又試過工作完揸車回校差點睡著，最後都是因為讀不夠學分，最終延遲了3個月才畢業，問到為何要這麼拚命一定要讀完碩士？他說堅持完成是為了父母：

我讀完Degree後，就做體育老師，做完體育老師就入TVB，我已經工作，爸爸好想我讀Doctor（博士），我已經知道唔會期待去到咁遠的位置，爸爸就說唔Docto都Master啦，他又不停灌輸我這個觀念，所以最後就圓了父親的心願。

問到有沒有後悔放棄讀醫？黃庭鋒笑著說：「絕對沒有！」他又重申選科真的要選自己的興趣科。

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記者:陳麗薇