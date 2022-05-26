【娛圈憶舊】退休傳媒人做粵劇班主承傳廣東大戲　縱橫娛圈40年難忘TVB飯堂聽哥哥吐苦水

▲ 彭美施見證著香港娛樂圈最黃金的40年，足迹踏遍廣播道五台山，巨星輩出，與他們五光十色的回憶，俯拾皆是。

不知你記得否，去年有一齣電影《梅艷芳》，當中一場戲講述梅姐因失聲，苦惱地走進劉培基的辨公室，良久案頭電話響起，劉把話筒遞給梅，聽筒另一邊是任姐把開聲秘方告之……也許劇情經過設計處理，卻讓香港的女兒從此懂了「前輩提攜後輩，是天經地義」的事情。然而，這天退休專訪主角粵劇班主彭美施的故事，同樣是白雪仙所帶來的蝴蝶效應。

▲ 彭美施半生採訪娛樂演藝圈，而本身她愛好閱讀文學，如《紅樓夢》；愛看戲曲，如湯顯祖（1550—1616，中國明代戲曲家）， 對唐滌生的曲詞甚麼欣賞，情有獨鍾。（黃建輝攝）

常言道，有甚麼樣的偶像就有甚麼樣的粉絲。眼前已退休4年的彭美施女士，因自細愛看粵劇，偶像是當時呼風喚雨的仙鳳鳴劇團任劍輝和白雪仙。

我的遺憾是從沒看過仙鳳鳴劇團的現場演出。換句話說，我沒有看過任白，沒有看過梁醒波、靚次伯（四叔）等前無古人，後無來者的組合的現場演出……

▲ 彭美施說記得第一次採訪偶像「任白」，因意外關係弄至照相機曝光錯誤，全批相不能用，最後需要行家「駁相」。（被訪者提供）

她慶幸當上娛樂版記者後，遇到一班志同道合朋友，一起自掏腰包租場去看任白經典粵劇電影。從此醉心於這門香港非物質文化遺產，它帶給自己的快樂，也成就她人生的事業與經歷，退休後，是時候還愛給這門日益邊緣化的藝術。

由娛記晉身至副總編

1977年她入行當記者，投身娛樂版，月薪800元。一做便40年，2018年才退下火綫，退休前的職位是娛樂版副總編輯。

2000年，娛樂版的採訪生態起了莫大變化。以前娛樂記者問問題，是要有見地的，一去到拍攝場地，會先問監製整個故事來龍去脈，然後才採訪演員。現在，整個採訪生態都不同了。

她見證著香港娛樂圈最黃金的40年，足迹踏遍廣播道五台山，巨星輩出，與他們五光十色的回憶，俯拾皆是。然而，她歎道昔日最彌足珍貴的回憶，是其時藝人和記者都能互相尊重、信任和交心——

「哥哥（張國榮）跟我在無綫的飯堂聊了一個下晝，曾吐苦水：『為何把我跟Danny（陳百強） 比？我沒捱過苦嗎？我都是捱苦上來的！』」

「看到翁美玲斯人獨憔悴，還是會感到很憐惜。很深刻印象，阿翁她坐在無綫總台停車場，因隔天有一個慈善競技賽，她正在等候綵排，故獨自坐在一角，我走上前跟她說：『為何你瘦得那麼緊要？皮包骨那樣。』她還是：『多謝你關心。』滿臉是有難言之隱，當時我很心痛，而她的人真的好，是一個好好的藝人。」

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彭美施還記得1978年佳視倒閉，她自己勇不可擋，在金鐘爬電燈箱，拍攝一張眾演員遊行到港督府的照片。在報界打滾儲得一定人脈後，巨星們都賞面接受訪問，連王菲也願意為感情之事開金口。「我們在文華酒店做專訪，正值她與霆鋒拍拖，問到會否結婚生孩子，她都有問有答，從中看到這位省話天后是有真誠交心的對話時刻。」退休前的幾年時間，最她壓力面臨臨界點的時期。

整個娛樂圈沒有巨星，死的死、退的退。那時未有姜濤出現，這班人還可撐半邊天，但當時路如何走下去？加上報紙和網站要一起做，工時很長，若遇上大型節目如頒獎禮，凌晨2時是才放工，回看當時樣子經常口腫面腫，現在則寬容多了。

當班主延續粵劇之美

在她面書生活動態時報上，有很多廣結星級朋友，滿座交心巨星的照片，副總編輯履歷表應該未能如實反映她的交際手腕。

不要看輕娛樂記者，我們的經歷被任何人都不少，人生百態盡在我眼中。生死榮哀，藝海浮沉，剎那光輝，看得特別多，也感受良多。梁醒波離世時很多官紳名流致哀，演藝界當家小生花旦負責招待；亦看到甘草演員，靈堂只得一兩個人，那種蕭條和被冷落，令人心傷。其實他們都在粵語片時代貢獻很多。

彭美施不諱言心中有一個夢想，是拍一齣電影。「其實入行時因為仰慕李翰祥的電影，希望可以成為電影助導。因後來愈來愈多兼職，錢和夢，惟有放棄後者。世事豈能盡如人意，有得便有失。」要說到在梨園組班當起班主，是她退休2年後的事。查實退休後她仍孜孜不倦增值，專於在中大的校外課程，如報讀犯罪心理學和道德哲學等。

▲ 梅小青與劉家豪是TVB戲劇部重臣，也是彭美施飯堂西苑經經常出席的賓客。（被訪者提供）

每星期定必抽空看一兩場大戲，足迹走遍新光戲院、西九、沙田大會堂，演藝學院和香港文化中心等有大戲上演的場地。原本是一位每星期等待新劇上映周而復始的戲迷，直至有一天，在新光觀賞到王志良的《呂布試馬》折子戲，令她拍案叫絕。

「好欣賞，好厲害的功架！試馬的精彩處是在五呎高台凌空跳下來，並以一字馬落地再彈起。就這樣我被王志良深深吸引了，後來更做了朋友。」熟絡後在某次飯局，大夥兒談到《呂布試馬》從沒做過長劇，因傳統中呂布和貂蟬大多是折子戲，於是她便想大膽嘗試將試馬放進長劇，《呂布情傾貂蟬》由此而生。

總會給人罵我懂不懂粵劇？但這個文武生，30歲，靚仔、唱功得和武功得，正值黃金期，是值得栽培扶他一把！於是我決定做班主，將自己第一次獻給粵劇。

▲ 她當上王志良的伯樂，只因他在《呂布試馬》技驚四座，令她拍案叫絕，燃起做粵劇班主的念頭。（被訪者提供）

大概這也是一位粵劇迷看著喜愛的藝術日益「被邊緣化」作最後的力挽狂瀾。

得承認入場看戲的人愈來愈年長，如未來未能吸納新觀眾，不久將來粵劇觀眾會出現斷層，如何延續下去？你都沒有後生觀眾看，這門藝術又怎樣持續下去？

她本著過往人際關係的優勢，和作為傳媒人的經驗，她全力推動並打破過往粵劇的慣性宣傳方法：加強電影感的海報設計，在紅隧和港鐵燈箱賣廣告。

還有去年9月舉行動員過百人的新聞發布會，邀請不同界別藝人和八代（不同年代）傳媒記者出席，在難上加難的疫情期間，成功為《呂》劇打響頭炮。

▲ 《呂布情傾貂蟬》公映前一天，王志良傷患兼失聲，羅家英與汪明荃駕車送他找最好的醫生開聲，為粵劇盡心盡力，盡在行動中。（被訪者提供）

那晚整個娛樂界都認識王志良和林穎施這對情侶組合，這就是傳媒的力量。坦白說，這個時代做粵劇是很難賺錢，台前幕後的付出和收入，往往不成正比。大家都是為了興趣、為了傳承，如何喚起大眾興趣，定要提升粵劇演員的矚目度，亦所謂偶像化，也是作為傳媒人能夠做到的事，而所謂娛樂就是需要偶像誕生的地方，不論樂壇、電影、電視甚至粵劇……

她寄望政府能爭建多些場地，又或降低租金可讓新秀多一些演出機會，從中培養更多人才。誠然，在退休之年踏入虎度門，為粵劇界留守點一盞燈，她分享了自己的人生座佑銘：

人的一生就像一篇文章，只有經過多次精心修改，才能不斷完善，寫出一個全然不同的結局。

無論結果或結局，都需要過程和時間修正，互勉之。

記者：黃鑑江