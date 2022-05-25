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【警隊裝備】警方購入新裝甲車「劍齒虎」　料下月投入使用陸續取代「銳武」

社會 17:13 2022/05/25

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「劍齒虎」裝甲車。(網上圖片)

警方購入由內地製造的第買四代裝甲車，上月已交付機電工程署進行測試，預計下月正式投入使用，陸續取代現役裝甲車「銳武」。

警方指，新一代裝甲車名為「劍齒虎」，除增強保護性能外，配備多孔發射器，可以使用不同類型低殺傷力彈藥，並安裝了先進攝錄系統。裝甲車上月已交付機電工程署測試，已於本月交付警隊進行內部培訓和資格認證，預計下月正式投入使用。

警隊現役的「銳武」裝甲車自2009年3月起服役至今，已超過10年；而於2019至2020年間，「銳武」裝甲車頻繁出動，加速機件損耗。警隊在2018年已著手採購6輛新型裝甲車取代「銳武」，去年10月完成招標。

據內地傳媒報道，「劍齒虎」裝甲車長6.7米，闊2.36米，高3米，所有玻璃均可防彈，全車亦能抵抗子彈攻擊，設有搜索燈、催淚炮及聲波驅散器等裝置，亦有全方位紅外攝錄系統，車身設有多個射擊孔，可以使用不同類型低殺傷力彈藥，車胎亦有特別裝置，即使漏氣亦能繼續行駛。

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