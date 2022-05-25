【Art Basel】鏡粉藝術家將MIRROR化畫作　陳翊朗盼偶像為港發光

▲ MIRROR的畫作現身Art Basel。（攝影：Eric）

2022年香港巴塞爾藝術展（Art Basel 2022）在疫情放緩當下，終可順利登場，於今天（5月27日）起於香港會展正式揭幕，一連三日的展覽，以實體給合網上的混合模式，由「藝廊薈萃」、「亞洲視野」及「藝術探新」三大主題，展示130間參展藝廊代理的作品。

其中本土畫廊安全口 （ EXIT）展出的其中一張畫作，是來自自藝術家​陳翊朗 （Oscar） MIRROR為題的《一班被選中嘅細路》。

▲ ​陳翊朗 作品《一班被選中嘅細路》。

因Oscar是忠實鏡粉，但因身居歐洲無法收藏偶像的海報，故決定親身執筆繪畫。陳翊朗希望MIRROR不會被任何身內外的「怪獸」阻礙他們的發展和不忘初衷，繼續為香港爭光。（Booth 1B20）

本土色彩展品

另外，香港新銳藝術家許開嬌，去年以《膠袋刺繡：香港金魚街》為題，創作一系列本土色彩濃厚的展覽，深受好評。今年再接再勵，帶來一場地道的文化體驗。

許開嬌的靈感來自水族店主會把觀賞魚放進充滿氧氣的透明膠袋裏，供客人挑選。而她便把傳統人手刺繡工藝，破格地展現在尋常的透明膠袋。（Booth 1B20）

▲ 本地藝術家許開嬌。（攝影：Eric）

同樣本土味十足的大型展覽，包括Luice Chang Fine Arts將畫廊正在舉行的「曾杜財個展：九龍皇帝物語」移師至Art Basel場館，當中展示出多張曾杜財富特色的文字創作，其中一款高及會展樓頂的字畫，氣勢十足。（Booth 1D52）

▲ 曾灶財展。（攝影：Eric)

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記者：區家歷