【夢中．情．人】李佳芯黃霆鋒睡衣上陣做主持　Ali體驗各種易入眠方法

myTV SUPER最新原創綜藝節目《夢中．情．人》，由5月28日起於myTV SUPER 的 myTV Gold 專區獨家上架，首三集開放免費試睇。

節目由myTV SUPER由李佳芯（Ali）及黃庭鋒主持，並邀請不同嘉賓及專家，分享夢境及解構夢境之謎。

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節目每集邀請到不同嘉賓，帶來自身有關夢境的故事。例如方力申分享自己曾夢見發生交通意外、蔣家旻近期開始發結婚夢等。

此外，還請到7年後重返TVB的何天兒、陳蕊蕊、楊潮凱、杜以辰和譚永浩情侶檔等，帶來自己的夢境分享給大家。

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當場更有不同範疇的專家坐陣，包括精神科醫生、心理學家、占卜師、催眠師及解夢師等，以專業和不同角度分析夢境內容，解開其夢境之謎。也以學術及非學術方法。解釋不同有關夢境的名詞例如清明夢、預知夢、重複夢。

兩位主持李佳芯 Ali、黃庭鋒和蔣家旻，在專家的分析下，不禁眼泛淚光。

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Ali、庭鋒睡衣look輕鬆開talk

配合節目主題「夢」，除了拍攝現場半浮大床、懸空嬰兒床和糖果色雲朵的夢幻佈景，兩位主持李佳芯 Ali、黃庭鋒更貼心換上不同睡衣look示人。

吸睛的有Ali的睡袍造型，至於庭鋒以不同的四角褲俗稱「孖煙通」的搭配，令人眼前一亮。

主持們走入大自然親身體驗療法

雖然《夢中．情．人》是清談節目，但不只是坐下來「齋talk」， 還會親身上陣，嘗試不同的解夢或入眠法給觀眾收看。節目中Ali或專家示範不同有關解夢方法或工具，例如莊周解夢、易經、塔羅、神諭卡、奧修禪卡等。

兩位主持更跟著元始能量學創辦人 Alice Amu，走入大自然拍攝，親身體驗療法。

話題切身、真情流露

《夢中．情．人》為以探索夢境為主題的清談節目，有助解構夢境，從中了解自己，並關注自己和身邊人的精神健康。望喚起大眾關注身心靈的健康，緩解疫情下緊張之情緒。

只有短短十集的節目，都可以感受到每位真情流露的一面。拍攝期間，主持、專家以及在場工作人仕，甚至觀眾都有共鳴。

由於「夢境」這個主題是切身的，監製高偉青曾言：「夢境是一份禮物，打開是對自己一份了解，是一份療癒，是一種和解。」