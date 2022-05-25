【執拾玩具】擺放配合兒童高度易取易放　收納師4招培養子女妥善整理玩具

▲ 收納師分享4招如何培養子女妥善整理玩具。

玩具這樣物品很有趣，不論是任何年紀我們的家中都會出現這個物品，由我們是小孩時期喜歡玩車車、毛公仔，到長大後可能也會收藏不同的模型，玩具都是伴隨我們的生活和成長，因此從小學習玩具的整理收納原則是十分重要。而在小朋友成長的階段，玩具的數量很容易出現不受控的情況，除了是身為父母的你們，還有長輩、親友，甚至是同輩轉贈，都是令玩具數目有增無減的來源。

1. 小朋友一同參與

很多家長在幫小朋友整理玩具時，一般都會購買幾個收納箱，然後讓小朋友玩耍後就將玩具放進去，讓玩具有一個收納的地方，可是這個方法卻忽略了整理收納原則最重要的元素，就是用家的參與。整理小朋友的物品也不例外，在規劃整理的步驟時，我們也要請小朋友一同參與，以學習分類物品為起步，好像玩具的小配件、公仔、卡等等，同時也可嘗試以合適歲數作分類，好像是較大歲數才開封的歸一類，這樣也有助日後規劃玩具擺放的地方。

2. 擺放地方配合小朋友高度

學會玩具分類後，我們應和小朋友一起商量如何收納這些玩具，盡量以簡易的步驟鼓勵小朋友能輕易完成收納程序，例如擺放的地方能配合小朋友的高度，而且能乎合易取易放的原則最為理想。

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3. 以小朋友動線來規劃擺放玩具

這個過程對於日後小朋友能否保持收納習慣非常重要，因此家長也要幫助小朋友從他們的動線來規劃擺放玩具的地方，切勿以大人的習慣來決定收納方式，否則小朋友便不能自我管理收納玩具的系統。

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4. 運用保留箱決定玩具去留

最後，如果小朋友未能表達對玩具的喜好程度，我們可為他們準備一個保留箱，先將這些玩具暫存在內，並訂一下一個時限，讓小朋友了解自己對該玩具的使用次數及喜好程度，如果過了時限也從未將該玩具拿出保留箱，也可告訴小朋友這件玩具已是他不再需要了。而處理這些不再需要的玩具，除了棄置外，也可讓小朋友將曾經喜愛的東西轉送給朋友，甚至是捐贈到有關機構，延續玩具的生命。

教導小朋友整理收納，不只是為了保持家居的整潔，更重要是從小培養小朋友的決策和取捨能力，而最簡單就是從他貼身的例子著手，而玩具正正是一個好幫手！更多有關玩具收納的小貼士，也可以多留意我的專頁（ʟɪᴛᴛʟᴇ ꜱᴘᴀᴄᴇ 小空間整理收納工作室），將會聯同新朋友一同分享更多收納資訊。

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撰文︰Little Space小空間創辦人、日本整理收納專家協會一級認證整理收納顧問賴淑雯Suki